鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-24 08:10

力士 (4923-TW) 近期因產能不足訂單出現遞延，公司預期，隨著晶圓供應商的產能逐步到位，相關訂單將自 6 月起陸續出貨，帶動下半年營運動能升溫，加上客戶今年拿下筆電與日本遊戲機客戶，目前公司訂單能見度已看到年底，帶動電源供應器營收大幅成長，法人估，增幅達 2-3 成。

‌



細分各應用，力士目前產品以消費型產品為主，儘管筆電、PC 市場下滑，但公司憑藉產品滲透率提升、具競爭力的技術與價格，擴大市場率，且在產品組合豐富下，有助於擴大客戶導入。

尤其隨著 AI PC、AI 筆電等應用推升功耗規格，力士 65W 至 90W 主力產品需求升溫，逐步取代過往 45W 規格，相關需求將在下半年升溫。

力士今年在電源供應器也有所斬獲，不僅新增另一家全球筆電大廠客戶，同時也切入日本兩家遊戲機客戶的電源供應器應用。隨著新客戶與新應用逐步放量，電源供應器業務今年可望成長 20% 至 30%。

此外，隨著安世經營權紛爭延燒，力士也接獲部分小訊號產品轉單，主要應用於筆電主板，目前已感受到 OEM/ODM 客戶使用量增加，相關轉單預計自 6 月起陸續交貨。