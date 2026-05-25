鉅亨網新聞中心 2026-05-25 15:18

《路透社》日前報導，在日本首相高市早苗發表涉台言論後，中國已暫停向日本出口部分稀土產品達 4 個月，對部分日本高科技製造業造成影響。中國外交部周一 (25 日) 對此表示，此舉目的是制止日本再軍事化和擁核企圖。

中國外交部周一例行記者會上，《路透社》代表提問，根據中國海關的數據，中國暫停向日本出口部分稀土產品 4 個月。這是否與中日在台灣問題上的爭議有關？

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發言人毛寧表示，具體情況建議向主管部門瞭解，「我想告訴你的是，中方依法依規禁止對日本軍事用戶、軍事用途出口兩用物項，目的是制止日本再軍事化和擁核企圖。」

中國海關數據顯示，自去年 12 月以來，中國對日本出口的鏑、鋱、氧化釔等稀土礦物，以及特種金屬鎵已基本停滯，僅有極少量氧化釔的貨運記錄。

日本是中國以外最大的稀土磁體生產國，但日本在某些用於磁體製造、航空航天及國防領域的重稀土方面非常依賴中國；此外，對於晶片製造至關重要的鎵，日本也高度依賴自中國進口。

《路透社》報導稱，這次出口中斷源於日本首相高市早苗去年 11 月在國會答詢時的「台灣有事」論，「性質與北京在貿易戰期間限制此類材料對美出口的做法如出一轍」。