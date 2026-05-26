5.3兆蓄勢待發！三星、SK海力士槓桿ETF周三登場 韓監管機構：警惕集中、波動、流動性危機
鉅亨網編譯陳韋廷
南韓金融市場週三 (27 日) 將迎來新商品，三星資產管理、未來資產等八大投信公司將同步推出共 16 檔鎖定三星電子與 SK 海力士的單一標的槓桿及反向 ETF，未來資產證券另將發行 2 檔 ETN，此舉旨在將流至海外市場的散戶資金導回國內，滿足投資人對本土科技巨頭的強勁投資需求。
受惠 AI 浪潮業績持續攀峰，三星電子與 SK 海力士深受散戶青睞。市場分析師預估，逾 1400 萬南韓散戶中，看好 AI 趨勢資金將大舉湧入，這類新 ETF 的淨流入規模可能高達 5.3 兆韓元 (約 35 億美元)。槓桿 ETF 透過衍生性金融商品放大標的資產單日報酬，雖能帶來加倍收益，但虧損風險同樣倍增。
南韓金融監管當局特別發布警示，強調此類商品不適合風險承受度低的投資人。
此外，單一持股亦面臨高度集中風險，股價易受全球半導體景氣及財報消息劇烈波動。
南韓金融監管單位提醒，投資人應留意 ETF 市價與淨值可能出現的折溢價風險，避免追高殺低造成不必要損失。
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