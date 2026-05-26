伊朗戰爭爆發以來 日本首艘油輪經荷姆茲海峽抵日
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
日本公司經營的「出光丸號」油輪，25 日（周一）抵達日本中部愛知縣一處港口，這是伊朗戰事爆發以來第一艘駛出荷姆茲海峽返回本國港口的日本油輪。
據《共同社》報導，消息人士透露，「出光丸號」油輪載回 200 萬桶原油，相當於日本單日原油消費量約 80%。油輪上所有船員的健康狀況良好。這批原油將通過海底管道運往愛知縣煉油廠。
「出光丸號」由日本出光興產石油公司旗下企業經營，登記為巴拿馬籍。
「出光丸號」今年 2 月底在美國和以色列對伊朗發動軍事打擊前進入波斯灣，3 月初在沙烏地阿拉伯裝載原油，一度滯留阿聯阿布達比附近水域，4 月 28 日通過荷姆茲海峽，駛經馬六甲海峽，最後抵達日本。
伊朗戰爭爆發前，日本九成以上原油從中東進口。日本財務省本月 21 日公布的貿易統計數據顯示，受中東局勢延宕影響，日本 4 月原油進口量較一年前銳減 63.7%，寫下 1979 年以來單月最低紀錄。
面對供應短缺，日本政府已於今年 3 月和 5 月兩次釋出石油儲備，日本石油儲備量已由 2025 年底的 254 天降至本月 25 日的 202 天。
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