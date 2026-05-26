鉅亨網新聞中心 2026-05-26 14:45

全球半導體產業正迎來一波由人工智慧（AI）引爆的「超級景氣週期」。這場大浪潮，韓美科技大廠成為最大受益者，賺得盆滿缽滿；曾經的世界記憶體霸主—日本，卻只喝到了湯。

記憶體暴漲 韓美狂吃肉 日本為何淪落只剩湯？？(圖:shutterstock)

盤點各大廠表現，南韓記憶體巨頭 SK 海力士在過去一年半內股價暴漲近 10 倍，市值逼近千億美元大關；三星電子單季營業利潤年增率更飆破 750%，寫下南韓企業史上的獲利新猷；美國記憶體龍頭美光（Micron）股價也連續多日改寫歷史新高。

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在這波記憶體暴漲的「史詩級行情」中，南韓與美國企業無疑是最大的贏家。然而，對比之下，曾經在 1980 年代稱霸全球、幾乎與「記憶體」劃上等號的日本，如今卻顯得格外落寞。

日本僅存的記憶體大廠鎧俠（Kioxia），在這波狂潮中獲利規模甚至不到 SK 海力士的 7 分之 1。昔日的半導體帝國，為什麼在這波 AI 記憶體盛宴中，淪落到只能「看人吃肉、自己喝湯」的窘境？

AI 狂潮引爆 HBM 商機 韓美三巨頭賺到手軟

這輪記憶體市場的爆發，背後有著實打實的業績支撐。隨著輝達 (NVDA-US) H100、B200 等 AI 晶片出貨量暴增，帶動了對「高頻寬記憶體（HBM）」與「伺服器 DRAM」的瘋狂需求。

HBM 本質上是一種將 DRAM 晶片像積木一樣垂直堆疊的高階技術，它能緊貼 AI 晶片，為運算提供「超級聯絡道路」。

根據半導體產業協會（SEMI）預測，2026 年全球 HBM 市場規模將大幅成長 58% 至 546 億美元，產能缺口仍高達五到六成。

然而，這塊利潤最豐厚的肥肉，全球只有三家企業有能力量產——南韓的三星、SK 海力士，以及美國的美光科技 (MU-US) 。這三巨頭牢牢掌控了全球 95% 以上的 DRAM 產能。

相較之下，日本唯一的記憶體代表鎧俠，主力產品仍停留在傳統消費型 NAND Flash，由於缺乏 DRAM 與 HBM 的技術與產能，自然被這波 AI 紅利排除在外。

日本記憶體是怎麼輸掉的？

回首 1980 年代，日本曾是全球 DRAM 市場的絕對霸主，市佔率一度逼近五成。1990 年代全球前十大半導體公司中，日本就獨佔了 6 家，日立、NEC、東芝等名字就是半導體的代名詞。那麼，日本是如何從顛峰滑落的？

首先，是來自美國的系統性打壓。隨著日本半導體崛起威脅到美國科技霸權，1986 年美國強迫日本簽署《美日半導體協議》，限制日本晶片出口價格，並強制日本市場必須開放兩成市佔給外國企業。隨後更祭出 100% 懲罰性關稅，硬生生掐住了日本半導體的擴張勢頭。

其次，是日本內部經濟泡沫破裂。1990 年代日本進入長期資產負債表修復期，企業資本支出轉向保守，就業環境惡化更導致核心工程師嚴重流失，人才大量流向南韓與台灣，動搖了產業根基。

更致命的是，南韓三星此時採取了極具侵略性的「反週期投資」策略。在記憶體價格暴跌、產業陷入低谷時，南韓企業在政府與金融體系的全力奧援下，頂著高負債瘋狂擴產，發動價格戰將競爭對手逼入絕境。

日本雖曾撮合日立、NEC 與三菱電機的 DRAM 業務合併成立「爾必達（Elpida）」試圖自救，最終仍不敵韓美夾擊，於 2012 年宣告破產並被美光收購，宣告日本在 DRAM 賽道徹底出局。

錯過最佳轉型黃金期 鎧俠也「名存實亡」

日本半導體衰落的另一個內在原因，在於日企長期奉行「科技至上」的封閉式創新。

過去日本習慣設計、製造、封測一條龍的 IDM 模式，高度依賴自家品牌家電、相機、電腦等終端產品的拉動。

然而，當智慧型手機時代來臨，日本消費性電子終端全面潰敗，上游晶片頓時失去了穩定的出海口。

如今僅存的鎧俠，也早已「名存實亡」。東芝早在 2018 年就將其記憶體業務（現鎧俠）以 180 億美元賣給了美國貝恩資本主導的財團。

這意味著，這家承載日本 NAND 快閃記憶體最後希望的企業，背後早已是美韓資本控股，即使賺了錢，大頭也要分給外國股東。

加上目前 AI 算力拉動的記憶體結構重組，全球產能向高獲利的 HBM 與 DDR5 傾斜，鎧俠卻因缺乏大規模資本投入能力，只能繼續在競爭激烈、毛利相對低迷的消費級 NAND 市場中苦苦掙扎。

日本在半導體供應鏈中，現在僅能扮演材料、設備與部分封裝技術等「賣鏟子」的配角，在最賺錢的終端晶片產品上完全缺席。

戰略產業需打「持久戰」與「整體戰」

日本從半導體帝國巔峰滑落的歷史，為全球半導體產業留下了深刻的教訓：戰略產業的發展，絕對不能只看短期獲利，而是需要「持久戰」的定力與「整體戰」的視野。

南韓記憶體之所以能稱霸，靠的是傾全國之力、在產業低谷期頂住虧損瘋狂投資的「资本耐力賽」。現在的 AI 算力競賽，本質上也是一場資本與技術的持久戰。

這也給了正在積極扶植本土晶片供應鏈的各國（如中國的長江存儲、長鑫存儲）啟示：「自主可控」並不代表要做到 100% 的封閉自主，日本當年執著於全產業鏈掌控，反而在全球分工中被邊緣化。

真正的自主，是在關鍵節點（如先進製程、關鍵設備與材料）具備不可替代的突破能力，並以市場需求拉動上游設備與載具的國產化，同時積極融入全球半導體生態系。