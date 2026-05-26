明早十點截止！三星電子薪資協議投票倒數 第三大工會卻向法院提禁制令要求暫停

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-26 13:30

三星電子最大兩個工會針對臨時薪資協議的電子投票進入第五天，投票率截至週一 (25 日) 下午 5 時 10 分已達 87.4%，協議能否順利過關卻因第三大工會提出法律行動而出現變數。

明早十點截止！三星電子薪資協議投票倒數 第三大工會向法院提禁制令要求暫停

韓媒最新報導指出，代表智慧手機、電視與家電等非半導體部門的「同行工會」已向法院聲請禁制令，試圖叫停半導體部門員工正在進行的績效獎金上調投票，理由是該工會遭「超企業工會」排除在表決資格之外，違反先前聯合談判精神。

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這份臨時薪資協議是上週三 (20 日) 三星勞資雙方在罷工啟動前最後一刻達成，內容包含平均薪資調漲 6.2%、新設最高 5 億韓元房貸制度，以及半導體部門導入以營業利潤 10.5% 為基礎的「特別經營績效獎金」。

根據協議，記憶體部門員工本財年績效獎金上看 6 億韓元，邏輯與晶圓代工部門約 2.1 億韓元，但設備體驗事業部 (DX 部門) 員工僅獲價值約 600 萬韓元的公司股票，引發非半導體部門強烈反彈。

同行工會原本與第一大、第二大工會組成「聯合鬥爭本部」共同談判，後因不滿設備體驗事業部訴求未被納入而退出聯合組織；超企業工會則主張其已喪失投票資格。

對此，同行工會抨擊超企業工會擔心非半導體員工集結否決協議，才刻意排除他們參與。