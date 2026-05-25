鉅亨網編譯陳韋廷
南韓股市周一 (25 日) 因佛誕節休市，但今年迄今表現亮眼，南韓交易所本周也將首次推出個股槓桿型交易所交易基金(ETF)，標的鎖定三星電子與 SK 海力士兩大晶片龍頭，目標是實現單日漲、跌幅兩倍槓桿效果。
此類產品料將吸引逾 1400 萬名南韓散戶踴躍進場，但在南韓綜合股指 (KOSPI) 單日 5% 波動已成常態的背景下，分析師警告，槓桿 ETF 恐加劇市場震盪。
新加坡 Fibonacci 資產管理全球執行長 Jung In Yun 說：「這將放大集中度風險，使指數波動維持在高檔，對長期投資人形成結構性挑戰。」
但在外資最新動向，撤出南韓半導體類股趨勢明顯。根據南韓交易所周一公布的數據，截至上周五 (22 日) 當周，外資淨賣超三星電子 5.26 兆韓元、SK 海力士 5.33 兆韓元，合計占當周韓股淨賣超 14.45 兆韓元總金額的 73%。
若統計自 5 月 7 日以來的 12 個交易日，外資累計賣超三星與 SK 海力士共 38.4 兆韓元，占整體賣超規模的 82.9%。現代汽車、現代摩比斯、LG 電子等亦遭減碼。
資金轉進的方向則集中在機器人與儲能系統 (ESS)。上周外資在 KOSPI 買超斗山機器人 3700 億韓元、三星 SDI 金額 1489 億韓元，並在 KOSDAQ 則淨買超 1.29 兆韓元，其中 AI 資料中心記憶體供應商 Fadu 獲買超 1556 億韓元，ESS 與通訊設備廠 Seojin System 買超 1280 億韓元。
分析師認為，這波資金挪移反映半導體股大漲後的獲利了結與投資組合再平衡，同時押注物理 AI 與資料中心帶動的機器人、ESS 市場成長潛力。隨著槓桿 ETF 登場，資金輪動速度加快，韓股短期波動恐進一步加劇。
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