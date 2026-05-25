鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-25 15:40

南韓股市周一 (25 日) 因佛誕節休市，但今年迄今表現亮眼，南韓交易所本周也將首次推出個股槓桿型交易所交易基金(ETF)，標的鎖定三星電子與 SK 海力士兩大晶片龍頭，目標是實現單日漲、跌幅兩倍槓桿效果。

此類產品料將吸引逾 1400 萬名南韓散戶踴躍進場，但在南韓綜合股指 (KOSPI) 單日 5% 波動已成常態的背景下，分析師警告，槓桿 ETF 恐加劇市場震盪。

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新加坡 Fibonacci 資產管理全球執行長 Jung In Yun 說：「這將放大集中度風險，使指數波動維持在高檔，對長期投資人形成結構性挑戰。」

但在外資最新動向，撤出南韓半導體類股趨勢明顯。根據南韓交易所周一公布的數據，截至上周五 (22 日) 當周，外資淨賣超三星電子 5.26 兆韓元、SK 海力士 5.33 兆韓元，合計占當周韓股淨賣超 14.45 兆韓元總金額的 73%。

若統計自 5 月 7 日以來的 12 個交易日，外資累計賣超三星與 SK 海力士共 38.4 兆韓元，占整體賣超規模的 82.9%。現代汽車、現代摩比斯、LG 電子等亦遭減碼。

資金轉進的方向則集中在機器人與儲能系統 (ESS)。上周外資在 KOSPI 買超斗山機器人 3700 億韓元、三星 SDI 金額 1489 億韓元，並在 KOSDAQ 則淨買超 1.29 兆韓元，其中 AI 資料中心記憶體供應商 Fadu 獲買超 1556 億韓元，ESS 與通訊設備廠 Seojin System 買超 1280 億韓元。