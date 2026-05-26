鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-26 17:00

OpenAI 執行長奧特曼今 (26) 日在雪梨出席澳洲聯邦銀行會議時說，AI 快速發展並不會引發各界擔憂的「就業末日」(Job Apocalypse)，並坦承當初高估 AI 對白領入門職缺的衝擊程度。

OpenAI奧特曼：AI不會導致「就業末日」當初誤判入門白領工作會大減(圖:shutterstock)

奧特曼表示，2022 年 ChatGPT 推出時，他與團隊對技術層面的預判「大抵正確」，但對社會與經濟影響的看法卻「大錯特錯」。

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奧特曼坦言，「我很慶幸我的判斷是錯的——我原本以為入門級白領工作減少的幅度會比現在實際情況大得多」，並稱雖然 AI 確實存在風險且值得公開討論，但事態未如原先恐懼的那般發展，這讓他鬆一口氣。

奧特曼分享個人經驗指出，他曾嘗試用 AI 代為回覆 Slack 訊息與電子郵件並標註「此為 AI 代答」，但後來發現人們還是更渴望真人回覆，部分信件他又改回親自回覆。

奧特曼說：「我們非常重視人與人之間的互動，我無法想像短期內把這部分外包給 AI。」

正是這種對人性連結的重視，讓奧特曼相信許多工作中的人際互動難被取代。

儘管奧特曼不排除特定產業隨 AI 演進可能出現裁員，但他不認為會面臨某些業內人士所鼓吹或議論的就業末日。