鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-26 11:30

麥肯錫等全球頂尖管理顧問公司正面臨由 AI 掀起的商業模式革命，傳統的「按時收費」制度正遭受空前挑戰。

《金融時報》報導，客戶不再滿足於支付昂貴的顧問時薪，而是強烈要求將費用與具體的降本增效、利潤增長或市占率提升等可量化成果掛鉤。這股浪潮正迫使麥肯錫等巨頭重新審視其收入結構，為因應收入可預期性下降的風險，這些公司內部已開始調整合夥人薪酬制度，提高股權激勵比重，並強化現金儲備管理。

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AI 技術的普及是帶來這場變革的核心驅動力。隨著顧問大量運用 AI 工具進行數據分析與診斷，過去需要耗費數週的工作如今僅要數小時，使得「可計費工時」作為定價基礎的合理性日益薄弱。

此外，客戶開始質疑，既然 AI 大幅壓縮了人力時間，為何仍要支付相同的費用？這種「按成果付費」的邏輯在科技圈已有跡可循，例如 AI 客服商 Fin 按處理案例數收費，身份驗證商 iDenfy 則按驗證次數計價，Salesforce 也推出按任務付費的方案。

事實上，這並非全新概念，法律界的「不贏不收費」或勞斯萊斯引擎的「按飛行小時收費」，都是利益綁定的早期實踐。

然而，全面轉向成果導向並非毫無阻力。顧問項目的最終成效往往受制於外部因素，如地緣政治衝突、關稅政策變動，甚至是客戶內部的執行阻力，這些都可能導致方案失敗。業界正探討將顧問的激勵機制跟客戶高管績效考核指標對齊，以解決此痛點。