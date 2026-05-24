鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-24 18:01

美國總統川普在當地時間周六 (23 日) 下午宣稱美國與伊朗已「基本談成」一份協議，正待雙方及相關伊斯蘭國家最終敲定，協議諸多內容包含重新開放荷姆茲海峽。

川普在 Truth Social 上透露，稍早剛與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、土耳其、埃及、約旦、巴林等國領袖，以及巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾舉行電話會議，專門討論這份「和平諒解備忘錄」相關事宜。

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川普表示，最終細節仍在商討，不久後將正式公布，並稱當天也單獨與以色列總理尼坦雅胡通話，進展「非常順利」。

然而，這項潛在突破隨即在以色列引發緊張。《以色列時報》周六 (23 日) 晚間報導指出，尼坦雅胡當晚緊急召集執政聯盟黨派領袖及安全部門負責人開會，針對美伊協商中的 MOU 進行評估。

以色列擔憂，若美伊協議僅聚焦重啟荷姆茲海峽、解除美方海上封鎖及鬆綁對伊朗制裁像是解凍部分資產，卻將伊朗核計畫、濃縮鈾處置甚至彈道飛彈議題延至後續談判，協議條款將「對以色列非常不利」，甚至「糟糕透頂」。

報導找出，美國特使威科夫被認為正力勸川普接納此臨時方案，幾乎不惜代價欲阻止戰事重啟，這與尼坦雅胡公開立場及先前預期的外交節奏有所背道而馳。

目前這份擬議中的 MOU 若達成，預計將啟動為期 60 天的終戰談判，但實質內容與以色列安全紅線的磨合，顯然仍是後續變數關鍵。

另據《央視財經》報導，針對美伊之間新一輪接觸，以色列官方近期一直保持沉默，但透過各種管道透露出的資訊顯示，以色列不信任美伊談判。

近期，以色列國防軍 (IDF) 一直處於高度戒備狀態，一旦美伊談判徹底破裂或美國決定恢復攻擊，以色列將第一時間予以回應。