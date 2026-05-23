鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-23 09:50

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 週五 (22 日) 表示，川普政府仍考慮對進口半導體課徵關稅，以推動晶片製造回流美國、強化本土產業發展，但目前尚未規劃立即推出新的關稅措施。

美貿易代表：晶片關稅仍在考量 川普政府暫不急出手 (圖：shutterstock)

美國半導體關稅政策暫未上路，但保護方向未變

‌



葛里爾當天出席美光科技 (MU-US) 位於維吉尼亞州馬納薩斯 (Manassas) 記憶體晶片廠擴建活動時表示，美國貿易代表署 (USTR) 正依《貿易擴張法》第 232 條對半導體產業進行國安調查。若未來祭出關稅措施，將視美國晶片製造回流及本土產能建設進度逐步推進。

葛里爾表示：「對半導體徵收關稅確實重要，但更重要的是，要在正確時間、以適當幅度實施。」

他進一步強調，目前沒有即將上路的新關稅措施，政府也希望避免在製造回流階段，立即對正在美國擴產的企業造成衝擊。

川普政府今年 1 月曾指出，美國目前僅能生產約 10% 自身所需晶片，對海外供應鏈依賴程度仍高。

葛里爾坦言，半導體供應鏈結構複雜，產業外移已持續數十年，因此政府將允許企業在回流過程中持續進口部分晶片，以降低供應鏈轉移風險。

另一方面，美光持續加碼美國投資布局。公司今年 6 月宣布，將新增 300 億美元投資，使美國總投資規模提高至 2,000 億美元。

美光週五同時宣布，已在馬納薩斯廠啟動 1-alpha DRAM 晶圓生產，成為目前美國本土最先進的記憶體晶片生產技術。

DRAM 晶片廣泛應用於個人電腦、汽車、工業設備、無線通訊及 AI 領域，而美光高頻寬記憶體 (HBM) 更被視為支撐新一代 AI 模型的重要核心元件。