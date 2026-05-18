鉅亨網編譯許家華 2026-05-19 06:00

受伊朗戰爭衝擊全球能源供應的擔憂持續發酵，國際油價周一 (18 日) 在劇烈震盪中收高約 3%，攀升至兩周高點。市場憂慮荷姆茲海峽運輸持續受阻，抵銷美國可能放寬伊朗石油制裁的消息影響。

倫敦布蘭特 (Brent) 原油 7 月期貨收漲 2.84 美元，漲幅 2.6%，收在每桶 112.10 美元；美國西德州原油(WTI)6 月期貨上漲 3.24 美元，漲幅 3.1%，收在每桶 108.66 美元。其中，Brent 創 5 月 4 日以來最高收盤價，WTI 則寫下 4 月 7 日以來新高。

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不過，盤後漲勢出現收斂，因為市場解讀短期軍事風險可能降低。川普表示，原定周二針對伊朗的軍事行動將暫緩執行，理由是卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等中東國家領袖要求給外交斡旋更多空間。

川普在 Truth Social 表示，目前「嚴肅談判」正在進行，各方相信可能達成可被接受的和平協議。不過他同時強調，任何協議都必須包含「伊朗不得擁有核武」，並警告若談判失敗，美軍仍準備隨時對伊朗發動大規模軍事打擊。

截至盤後交易時段，布蘭特原油回落至每桶 109.09 美元附近；WTI 則報 101.90 美元，顯示市場仍在重新評估軍事衝突升級與外交進展之間的可能性。

過去一周，兩大原油指標累計漲幅均超過 7%，主因是市場對荷姆茲海峽恢復正常運作的期待降溫。荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸咽喉之一，約承擔全球 20% 的石油供應及約 25% 的液化天然氣 (LNG) 運輸量。近期多項航運監測數據顯示，海峽運能仍明顯低於正常水準。

國際能源總署 (IEA) 署長法提赫．比羅爾 (Fatih Birol) 警告，全球商業石油庫存正快速消耗，現有庫存可能僅剩數周水準。雖然戰略儲備釋出已向市場額外投入每日 250 萬桶原油供應，但這項措施並非無限制。IEA 數據顯示，3 月與 4 月全球石油庫存累計減少達 2.46 億桶，創下歷史紀錄。

能源顧問公司 Ritterbusch and Associates 指出，市場目前對美伊外交解決方案的期待與 3 月中旬相比沒有明顯改善，顯示油價中的「地緣政治風險溢價」依然居高不下。

與此同時，伊朗半官方媒體《Tasnim》引述接近談判人士消息稱，美國最新談判文本已接受在談判期間豁免伊朗石油制裁。另一方面，作為斡旋方的巴基斯坦據傳已向美方提交伊朗修訂版停火方案，但相關人士坦言，雙方縮小分歧的時間已不多。

分析機構 Capital Economics 警告，若未來數周內美伊談判未取得突破，且荷姆茲海峽無法恢復通航，全球經濟基本預測將被迫下修，包括歐洲部分地區陷入溫和衰退、英國及歐元區通膨率升至 5% 至 6%，並可能迫使包括美國聯準會 (Fed) 在內的主要央行重新啟動升息。原先市場預期能源衝擊將屬短期現象，但戰爭時間拉長可能帶來更深層經濟影響。

中國亦開始感受到壓力。官方數據顯示，中國 4 月工業生產動能減弱，零售銷售降至逾 3 年低點；原油加工量則降至 2022 年 8 月以來最低水準。作為全球第二大石油消費國，中國面臨能源成本上升與內需疲弱的雙重壓力。

此外，美國財政部決定將俄羅斯海運石油制裁豁免延長 30 天，以協助因波斯灣供應受限而面臨能源短缺風險的國家，顯示全球能源市場正進入更高度政策干預階段。