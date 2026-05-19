〈能源盤後〉美伊談判現曙光 油價回落但110美元警戒線未解 油市仍處高震盪模式

鉅亨網編譯許家華 2026-05-20 05:33

美國副總統范斯 (JD Vance) 表示，美國與伊朗談判取得進展，雙方都不希望軍事衝突再次升級，帶動國際油價周二 (19 日) 自高檔回落。不過市場分析指出，在中東供應風險尚未解除前，原油市場仍處於高度敏感狀態，任何談判進展或軍事升級訊號，都可能迅速改變價格走勢。

（圖：REUTERS/TPG）

范斯於白宮簡報會上表示，美方認為已取得「相當大進展」，伊朗也有意達成協議。此前一天，川普在社群平台發文指出，原定周二展開的軍事打擊行動已暫時擱置，但若談判破裂，美方仍準備恢復軍事行動。

‌



市場隨即調整風險預期。7 月交割布蘭特 (Brent) 原油期貨下跌 0.82 美元，跌幅 0.73%，收在每桶 111.28 美元；6 月交割美國西德州原油 (WTI) 下跌 0.89 美元，跌幅 0.82%，收在 107.77 美元；交易更活躍的 7 月 WTI 合約則收在 104.15 美元，下跌 0.23 美元。儘管回落，但油價仍維持高檔區間，Brent 原油此前剛創下 5 月以來新高，WTI 也升至近月高點。

能源投資機構 Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，目前市場仍有大量石油供應無法正常流通，加上中東基礎設施處於潛在攻擊範圍內，市場正在等待兩種可能結果之一：達成協議，或再次爆發軍事行動。他形容當前市場正面臨「高度二元結果」。

國際能源總署 (IEA) 指出，中東衝突實際上已導致荷姆茲海峽運輸功能大幅受限。荷姆茲海峽平時承擔全球約五分之一石油與液化天然氣運輸量，屬全球最重要能源咽喉之一，目前形成近年來最嚴重的供應衝擊。部分市場研究機構估計，目前受影響的供應量可能達每日 1,400 萬桶。

伊朗國營媒體報導，德黑蘭向美方提出最新和平方案，包括結束包括黎巴嫩在內的所有戰事、美軍撤離接近伊朗地區，以及要求戰爭破壞賠償。不過同一時間，美國宣布新一輪制裁措施，鎖定伊朗外匯交易機構、相關空殼公司及 19 艘涉嫌協助運輸伊朗石油與石化產品的船隻。

供需面也出現新變化。分析人士指出，受供應中斷及煉油利潤下降影響，中國國營煉油廠自伊朗戰事爆發以來，日均煉油量減少超過 100 萬桶。能源研究機構 Energy Aspects 數據顯示，中國 5 月原油加工量降至每日 840 萬桶，低於 4 月的 860 萬桶及 3 月的 950 萬桶，與美以 2 月底對伊朗展開軍事行動前約每日 1,000 萬桶相比明顯下滑。

此外，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 宣布俄羅斯海運石油制裁豁免延長 30 天，以協助能源脆弱國家維持供應。同時，俄羅斯梁贊煉油廠遭烏克蘭無人機攻擊後已停止生產，該設施約占俄國總煉油量近 5%。

美國能源部數據顯示，美國上周自戰略石油儲備 (SPR) 釋出 990 萬桶原油，創下歷史最大單周釋放規模，庫存下降至約 3.74 億桶，為 2024 年 7 月以來最低水準。同時，市場預估截至 5 月 15 日當周，美國商業原油庫存可能減少約 340 萬桶，投資人正等待最新官方庫存報告。