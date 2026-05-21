鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-21 13:21

日本軟銀集團 (Softbank) 股價周四 (21 日) 在東京股市大漲近 20%，因輝達 (NVDA-US) 最新財報顯示人工智慧 (AI) 動能仍強，且該公司投資的 OpenAI 和 SB Energy 都正籌備在美國首次公開發行 (IPO)，減輕投資人對其 AI 相關投資的財務疑慮。

輝達財報加持、OpenAI傳將遞件IPO！軟銀雙利多護身 單日狂飆20%五年來最猛 (圖:Reuters/TPG)

截稿前，軟銀股價上漲 19.8%，創下 2020 年 3 月以來的最大盤中漲幅，市值增加約 350 億美元。在此之前，軟銀已連五個交易日下跌，因軟銀上周財報公布後，投資人對與 OpenAI 相關資產的透明度與擔保價值有所質疑。

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軟銀的財富與 AI 高度綁定，因該公司持有安謀 (ARM-US) 和 OpenAI 股權，前者設計的晶片應用在以輝達系統運轉的 AI 伺服器和資料中心中，而後者是知名 AI 新創。

兩金雞母準備 IPO

知情人士透露，OpenAI 正準備在未來幾周內申請 IPO，並鎖定秋季上市。該名人士表示，OpenAI 正與高盛 (Goldman Sachs) 和摩根士丹利 (Morgan Stanley) 合作，最快將於本周五 (22 日) 提交機密的 IPO 上市申報文件，不過確切時程仍未定案。

與此同時，專為資料中心開發能源基礎設施的 SB Energy，也在本周三 (20 日) 將為擬議中的美國 IPO 提交機密草案登記聲明。

軟銀是 OpenAI 大股東之一，持有約 13% 股權。而 SB Energy 在過去一年中，已從軟銀、OpenAI 和 Ares Management 募集超過 18 億美元的資金，用以支持資料中心擴建計畫。

Aizawa 證券基金經理人 Kuo Mitsui 指出，軟銀今日獲得買盤敲進，是因為市場對軟銀財務問題的擔憂趨緩，加上安謀在美股周三交易時段收盤大漲超過 15%。

針對 OpenAI 和 SB Energy 的 IPO，Mitsui 說：「軟銀過去持有許多未上市的投資項目，引發市場對流動性的擔憂，也使得評估軟銀合理市場價值這件事變得非常困難。只要這些公司公開上市，軟銀將同時獲得資產流動性與清晰的市場定價，使投資組合更容易被評估。這對軟銀的股價，而言絕對是一大利多。」

輝達財報帶旺效應

包括軟銀在內的亞洲半導體股及科技類股，周四都在輝達財報公布後集體走高。

截稿前，台積電 (2330-TW) 股價上漲逾 2%，SK 海力士勁揚 11%，三星電子漲逾 7%。日本股市方面，輝達依賴的關鍵供應商日本瑞薩電子 (Renesas Electronics) 漲逾 10%，為輝達晶圓代工廠提供設備的東京威力科創 (Tokyo Electron) 跳空上漲 5%，半導體測試設備製造商愛德萬測試 (Advantest) 漲 4.9%。

輝達周三盤後的財報再度締造新紀錄，營收年增 85% 至 816 億美元，高於華爾街預測平均值，另外還宣布新增 800 億美元庫藏股並將股利大幅調高 2400%。