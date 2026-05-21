鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-21 15:25

三星電子與其最大工會周三 (20 日) 晚間達成臨時薪資協議，成功化解了原定於隔日開始、為期 18 天的罷工危機。然而，此舉隨即遭到股東團體的強烈抗議。

三星股東團體宣稱臨時勞資協議無效 因「程序違法」、侵犯股東權益(圖:shutterstock)

由「韓國股東行動總部」(Korea Shareholder Action Headquarters) 發起的股東團體於周四在三星電子會長李在鎔的住所附近舉行集會，直指協議在未經股東大會決議的情況下，於法律上屬無效。

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股東團體爭議的焦點在於新的獎金分配公式。根據協議，三星將提撥相當於營業利潤 10.5% 的半導體專案績效獎金，且不設發放上限，加上原有的績效激勵計畫，總分紅池將占營業利潤的 12%。

股東方認為，協議以「稅前營業利潤」作為計算基準，且未優先考量稅款、投資分配與股東分紅，嚴重侵犯了股東的分紅權。他們主張，分配此類利潤的權利屬於全體股東，必須透過股東大會決議程序才能生效。

股東團體警告，若三星董事會提出此項協議的決議，他們將提起訴訟要求撤銷，並申請法院禁令以阻止其生效。

這一團體指出，董事會若強行通過此協議，恐面臨違反信託義務 (如忠實義務與注意義務) 的法律責任。此外，他們已開始在全國範圍內動員股東，並要求工會公開承諾，若協議未獲成員投票通過，不得再進行罷工。

儘管勞資達成臨時協議令三星股價一度大漲 8.2%，且暫時緩解了全球人工智慧 (AI) 熱潮下半導體供應鏈中斷的擔憂，但股東的法律行動為這場和解增添了變數。