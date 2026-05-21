鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-05-21 11:15

南韓綜合股指 (KOSPI) 今(21)日早盤大漲超過 7%，其中三星電子大漲超 6%，SK 海力士飆逾 11%，LG 電子更猛漲超過 25%。與此同時，野村證券將 KOSPI 今年目標價位再度上調至 10000 至 11000 點，理由是記憶體超級週期將推動獲利成長。

野村看好韓股今年衝上11000點！SK海力士今早飆逾11%、LG狂升25% 帶動KOSPI大漲7% (圖:shutterstock)

野村此前對 KOPSI 預期為 7500-8000 點，而 11000 點較 KOSPI 週三 (20 日) 收盤價高出 53%。

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野村分析師表示，AI 驅動的收益，包括記憶體、電力設備、儲能系統和核能等業務，未來五年將帶來可持續的淨資產收益率。

野村認為，南韓上市公司向更高資本效率、股東回報和最優槓桿率的轉變，將支撐 KOSPI 基於本益比和市淨率的估值上漲。