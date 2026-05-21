野村看好韓股今年衝上11000點！SK海力士今早飆逾11%、LG狂升25% 帶動KOSPI大漲7%
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電
南韓綜合股指 (KOSPI) 今(21)日早盤大漲超過 7%，其中三星電子大漲超 6%，SK 海力士飆逾 11%，LG 電子更猛漲超過 25%。與此同時，野村證券將 KOSPI 今年目標價位再度上調至 10000 至 11000 點，理由是記憶體超級週期將推動獲利成長。
野村此前對 KOPSI 預期為 7500-8000 點，而 11000 點較 KOSPI 週三 (20 日) 收盤價高出 53%。
野村分析師表示，AI 驅動的收益，包括記憶體、電力設備、儲能系統和核能等業務，未來五年將帶來可持續的淨資產收益率。
野村認為，南韓上市公司向更高資本效率、股東回報和最優槓桿率的轉變，將支撐 KOSPI 基於本益比和市淨率的估值上漲。
此外，積極的管理層管理以及政府為提高目標淨資產收益率揭露和公司治理水準而採取的執法措施，也有助於推升 KOSPI 水位。
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