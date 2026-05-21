鉅亨網新聞中心 2026-05-21 09:45

輝達週三 (20 日) 公布截至 2026 年 4 月 26 日的 2027 財年第一季財報，繳出遠超市場預期的成績單。營收達 816.2 億美元，年增 85%、季增 20%，高於市場預估的 788.6 億美元；調整後每股盈餘(EPS)1.87 美元，也優於市場預期的 1.76 美元。

不過，儘管財報數據全面超預期，股價盤後仍下跌約 0.7%，延續近幾次財報公布後「利多出盡」的模式。過去 20 個季度中，輝達有 18 次超越市場預期，但近三次財報公布後股價皆下跌。

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市場如今關心的問題已不再是「輝達是否能成長」，而是「成長能維持多久」。

財報重點速覽

項目 2027 財年 Q1 年增率 市場預期 營收 816.2 億美元 85% 788.6 億美元 調整後 EPS 1.87 美元 146% 1.76 美元 GAAP EPS 2.39 美元 214% — 資料中心收入 752 億美元 92% 731.3 億美元 邊緣運算收入 64 億美元 29% — 毛利率 75.0% +3.7 個百分點 75.0% 自由現金流 486 億美元 86% — Q2 營收預估 910 億美元 — 868.4 億美元 新增股票回購 800 億美元 — —

AI 算力軍備競賽仍在加速

黃仁勳在財報會議表示：「AI 工廠建設——人類歷史上最大規模的基礎設施擴張，正以驚人速度加速推進。」

這句話實際反映在數字上。資料中心營收達 752 億美元，占整體營收 92%，年增 92%。若以單季數字年化換算，輝達資料中心業務規模已接近 3000 億美元。其中：

超大規模雲端客戶收入 380 億美元

AI 雲端、工業及企業市場 (ACIE) 收入 370 億美元

AI 雲收入年增超過 200%

已協助全球建設超過 80 座 10MW 以上 AI 資料中心

市場分析指出，真正推動這輪需求的並非聊天機器人，而是「代理式 AI(Agentic AI)」。

過去大型模型主要消耗訓練算力；但代理式 AI 需要持續推理、決策、執行任務，代表運算需求將變成長期且持續性。財報揭露方式大改：輝達正試圖重新定義自己這次最大變化之一，是輝達全面調整財報架構。

過去：

資料中心

遊戲

專業視覺化

汽車

OEM

現在：

資料中心

邊緣運算

新架構意味著輝達已不再將自己視為 GPU 供應商，而是 AI 基礎設施公司。

新事業分類 內容 資料中心 超大規模雲端、AI 雲、企業與工業市場 邊緣運算 PC、機器人、自駕車、6G、基地台、工業 AI

黃仁勳表示：「這是讓市場更容易理解公司業務最簡單的方法。」背後實際傳達的是：GPU 只是產品，AI 生態系才是核心。

CPU 成下一戰場 輝達盯上 2000 億美元市場

過去輝達主導 GPU 市場，但現在開始進攻 CPU 市場。新推出的 Vera CPU 將搭載於下一代 Vera Rubin 系統。

財務長 Colette Kress 在電話會議中表示，公司目標並不只是成為 AI 加速晶片供應商，而是希望進一步成為全球領先的 CPU 供應商。她指出，隨著 Vera CPU 推出，輝達將切入規模約 2000 億美元的新市場，目前包括超大規模雲端業者與系統廠商都已與公司合作推動相關產品落地。她預估，輝達今年 CPU 業務營收有機會達到 200 億美元。

Rubin 系統規格：

項目 Vera Rubin GPU 數量 72 顆 CPU 數量 36 顆 零組件 130 萬個 能源效率 較前代提升 10 倍

黃仁勳表示，Rubin 系統全生命週期可能都將供不應求。

ASIC 競爭加劇 輝達開始防守

市場另一關注焦點，是客製化 ASIC 晶片崛起。

近期包括：Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta (META-US) 和微軟 (MSFT-US) 均加速自研 AI 晶片。同時新創企業如：Cerebras Systems (CBRS-US)和 SambaNova Systems 也快速崛起。

黃仁勳表示，輝達收購 Groq 技術後推出的 LPX 系統短期仍將屬於小眾產品：「低延遲、高輸出速率，但應用範圍有限。」這反映輝達並未忽視 ASIC 競爭，而是希望將其視為補充產品，而非 GPU 替代品。

中國與中東仍是兩大變數

地緣政治依然是輝達未來營運最關鍵的不確定來源之一，其中中國市場的變化尤其受到市場高度關注。

隨著美國對高階 AI 晶片出口限制持續調整，輝達在中國市場的資料中心業務出貨仍存在明顯變數，尤其是 H200 等產品的對華銷售進展尚未明朗，使得公司在最新財測中也刻意未將中國相關資料中心收入納入預期。過去中國市場曾占輝達資料中心業務超過五分之一比重，如今在監管環境收緊之下，相關營收貢獻已明顯下滑，也使該區域成為影響未來成長曲線的重要不確定因素之一。

另一方面，中東地緣衝突同樣為供應鏈與營運穩定性帶來潛在風險。輝達在最新文件中指出，儘管目前以色列約 5900 名員工的研發與營運活動並未受到顯著影響，但若區域衝突進一步升級或延長，仍可能對全球供應鏈、產品開發進度以及部分市場需求造成干擾。公司同時強調，全球 AI 基礎設施建設高度依賴跨區域供應鏈穩定性，因此地緣政治變化將持續是影響未來營運的重要變數之一。

華爾街真正關注的問題：6 兆美元之後還能去哪？

隨著輝達市值一度逼近 6 兆美元關卡，華爾街關注焦點已從「成長速度」轉向「成長天花板」。支撐其估值的核心，是全球 AI 基礎設施進入歷史級擴張周期。

根據 Evercore 與美銀等機構預估，Google、Amazon、Meta 與 Microsoft 四大超大規模雲端業者在 2026 年前後的 AI 相關資本支出總額可能突破 1 兆美元，直接推升對 GPU 與 AI 伺服器的需求。

然而，市場同時開始重新評估這一輪 AI 投資的邊際可持續性。一方面，供應端價格持續上行已成為明確壓力來源，例如 H100 GPU 雲端租賃價格自 2025 年 10 月低點約 1.70 美元 / 小時，上升至 2026 年初約 2.35 至 2.69 美元 / 小時，漲幅約 40%，部分高階雲端供應商甚至達到接近 3 美元 / 小時水準。A100 租賃價格則普遍落在 1.29 至 2.29 美元 / 小時區間，與 H100 形成明顯價差，但同樣受到供需緊張推升而維持高位。

另一方面，整體 AI 基礎設施成本正在被多重因素推高，包括記憶體、電力與資料中心建設成本全面上升，其中高頻寬記憶體 (HBM) 與 DRAM 價格在 2026 年出現罕見級別漲幅，部分 DRAM 合約價格季度漲幅達 90% 至 95%，並在後續季度再上調超過 50%，HBM 供應則長期緊缺至 2027 年。

更深層的壓力來自產業結構轉變：AI 伺服器中記憶體成本占比已從過去約 8% 上升至接近 30%，成為雲端資本支出的第二大支出項目。這種結構性成本上升，直接推動 AI 伺服器整體價格抬升，也讓輝達雖然維持約 75% 的高毛利率，但市場開始質疑未來是否仍能長期維持同等定價權。

在此背景下，華爾街的核心問題已經不再只是輝達能否繼續超越預期，而是當 AI 投資周期進入下一階段後，是否仍有足夠新增需求支撐當前估值曲線。市場普遍認為，短期內供需失衡仍將支撐營收與獲利，但長期而言，當 GPU 租賃價格、記憶體成本與雲端資本支出同時進入高基數狀態，輝達能否從「AI 算力供應商」進一步轉型為「AI 經濟基礎設施標準制定者」，將決定其是否有能力跨越 6 兆美元之後的下一個估值階段。