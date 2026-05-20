鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-20 09:25

最新數據顯示，一系列期貨大宗賣盤加劇美國國債這個規模高達 31 兆美元的市場跌勢，因投資人擔心通膨捲土重來，市場開始計入更高的利率預期。

長天期美債殖利率週二 (19 日) 攀升至 2007 年以來最高水準，5 年期和 10 年期國債期貨的大宗拋售，更讓市場雪上加霜。

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數據顯示，這些期貨交易發生在美國早盤交易瘋狂的一個小時內，交易額相當於 150 億美元的 10 年期國債現券。

紐約時間週二上午 9 時 38 分，第一筆大宗交易砸向市場，一直到 10 點 40 分左右陸續出現賣盤。 在這一小時左右，通過大宗交易賣出的 10 年期美債期貨合約達 13.65 萬份，同時賣出 5 年期國債期貨合約 8.3 萬份，10 年期美債期貨成交量較 20 日均值高出約 80%。

上述交易合計對應的風險部位約為每個基點 1200 萬美元，分佈在 10 筆大宗交易中。 由於這些合約是匿名交易，因此難以識別參與交易的公司，以及最終的受益人。

Archr LLP 共同創辦人 Alan Taylor 說：「美國國債市場出現一次典型的投降式交易日，拋售潮被多位大宗賣家推波助瀾。」

此次拋售潮再次顯示，美伊戰爭引發的能源價格飆升加劇了通膨擔憂，促使市場押注包括 Fed 在內的各國央行必須升息。

根據週二的期貨定價數據，市場認為，Fed 今年底升息機率為 85%，而 5 月 1 日時尚未反映出任何升息預期。

殖利率持續走高恐拖累目前具有一定韌性的美國經濟，並推高美國購屋者和企業的借貸成本。