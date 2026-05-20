鉅亨網編譯許家華 2026-05-20 11:34

Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google 周三 (20 日) 宣布，已與新加坡政府建立人工智慧 (AI) 合作夥伴關係，未來將進一步擴大在當地投資，並深化 AI 技術與公共服務整合。此次合作將由新加坡數位發展與資訊部 (MDDI) 主導，應用範圍涵蓋醫療、教育及網路資安等多個領域。

Google 表示，雙方合作重點包括將 AI 技術導入公共部門、提升數位基礎建設能力，以及培育 AI 人才與研究能量。此次合作也被視為 Google 持續加碼亞洲市場的重要布局。

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Google 長期將新加坡作為亞太區總部。公司資料顯示，自 2011 年以來，Google 已累計在新加坡投入約 50 億美元資金，用於資料中心、雲端基礎設施及研發能力建設，目前在當地聘有近 3,000 名員工。Google 近年也在當地設立 DeepMind AI 研究實驗室，以推動亞太地區 AI 技術發展。

Google 今年稍早亦宣布擴大新加坡研發版圖，增加軟體工程、使用者體驗設計及研究科學團隊規模，並強化雲端工程能力。公司表示，新加坡具備高密度人才資源、完善法規環境及長期政策支持，因此成為其 AI 戰略的重要基地。

另一方面，新加坡政府也持續擴大 AI 投入。今年 1 月，新加坡宣布在 2025 年至 2030 年間額外投入超過 10 億新加坡元，加強國家 AI 研究與開發計畫，作為國家 AI 戰略 2.0 的一部分，希望進一步鞏固其全球 AI 研發中心地位。

今年 3 月，新加坡政府亦推出國家 AI 影響計畫，預計未來三年協助 1 萬家企業導入 AI 技術。官方數據顯示，新加坡中小企業 AI 採用率已由 2023 年的 4.2% 提高至 2024 年的 14.5%，大型企業採用率則由 44% 提升至 62.5%。

在全球科技競爭加劇之際，新加坡的戰略定位也愈發受到關注。市場分析指出，在美中科技競爭與地緣政治升溫背景下，新加坡正逐漸成為跨國 AI 企業的中立基地。包括 OpenAI、Anthropic、Google DeepMind 等大型 AI 企業均正加速擴大在當地的投資布局。

近期由新加坡政府委託的經濟成長委員會也建議，政府應進一步吸引國際 AI 企業進駐，以推動經濟成長並創造更多就業機會。報告認為，AI 將成為未來提升生產力與產業競爭力的重要動能。