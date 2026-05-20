鉅亨網編譯許家華
Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google 周三 (20 日) 宣布，已與新加坡政府建立人工智慧 (AI) 合作夥伴關係，未來將進一步擴大在當地投資，並深化 AI 技術與公共服務整合。此次合作將由新加坡數位發展與資訊部 (MDDI) 主導，應用範圍涵蓋醫療、教育及網路資安等多個領域。
Google 表示，雙方合作重點包括將 AI 技術導入公共部門、提升數位基礎建設能力，以及培育 AI 人才與研究能量。此次合作也被視為 Google 持續加碼亞洲市場的重要布局。
Google 長期將新加坡作為亞太區總部。公司資料顯示，自 2011 年以來，Google 已累計在新加坡投入約 50 億美元資金，用於資料中心、雲端基礎設施及研發能力建設，目前在當地聘有近 3,000 名員工。Google 近年也在當地設立 DeepMind AI 研究實驗室，以推動亞太地區 AI 技術發展。
Google 今年稍早亦宣布擴大新加坡研發版圖，增加軟體工程、使用者體驗設計及研究科學團隊規模，並強化雲端工程能力。公司表示，新加坡具備高密度人才資源、完善法規環境及長期政策支持，因此成為其 AI 戰略的重要基地。
另一方面，新加坡政府也持續擴大 AI 投入。今年 1 月，新加坡宣布在 2025 年至 2030 年間額外投入超過 10 億新加坡元，加強國家 AI 研究與開發計畫，作為國家 AI 戰略 2.0 的一部分，希望進一步鞏固其全球 AI 研發中心地位。
今年 3 月，新加坡政府亦推出國家 AI 影響計畫，預計未來三年協助 1 萬家企業導入 AI 技術。官方數據顯示，新加坡中小企業 AI 採用率已由 2023 年的 4.2% 提高至 2024 年的 14.5%，大型企業採用率則由 44% 提升至 62.5%。
在全球科技競爭加劇之際，新加坡的戰略定位也愈發受到關注。市場分析指出，在美中科技競爭與地緣政治升溫背景下，新加坡正逐漸成為跨國 AI 企業的中立基地。包括 OpenAI、Anthropic、Google DeepMind 等大型 AI 企業均正加速擴大在當地的投資布局。
近期由新加坡政府委託的經濟成長委員會也建議，政府應進一步吸引國際 AI 企業進駐，以推動經濟成長並創造更多就業機會。報告認為，AI 將成為未來提升生產力與產業競爭力的重要動能。
業界人士指出，Google 此次與新加坡政府建立合作，不只是單一技術合作案，更代表全球科技巨頭與政府合作模式正持續深化。未來 AI 競爭可能不再僅限於模型能力，而是延伸至資料中心、人才培育、法規制度與國家級基礎建設層面。
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