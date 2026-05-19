鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-20 07:10

《CNBC》報導，美國副總統范斯 (JD Vance) 周二 (19 日) 為總統川普辯護，回應外界對川普最新財務揭露中大量股票交易的質疑。相關文件顯示，川普僅在 2026 年前三個月就進行了總額高達數億美元的交易。

川普大量股票交易惹議，范斯：別鬧了！總統不會自己炒股(圖：Reuters/TPG)

范斯在白宮記者會上回應記者提問時表示，「總統不是坐在橢圓形辦公室裡，用自己的 Robinhood 帳戶買賣股票。」

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他接著說，「這太荒謬了。他有獨立的財富管理顧問幫忙管理資產。他本來就是有錢人，也曾在商業上取得成功。」

范斯強調，「這些股票交易不是他本人操作的。」同時指控記者暗示川普親自交易股票。

上周四公開的財務文件顯示，川普在 2026 年前三個月內共進行超過 3,700 筆交易。其中包括一些川普曾在公開活動或社群媒體貼文中公開稱讚過的公司股票，有些貼文甚至直接附上股票代碼。

例如，揭露文件顯示，川普在 3 月買進 AI 軟體與政府承包商 Palantir Technologies(PLTR-US) 股票。而到了 4 月，當 Palantir 股價出現一年多來最差單周表現時，川普又在 Truth Social 上發文稱讚該公司，「Palantir Technologies(PLTR) 已證明自己擁有強大的作戰能力與設備。問問我們的敵人就知道了！！！」

白宮發言人 Davis Ingle 上周五表示，川普資產「由其子女管理的信託持有」，並強調「不存在利益衝突」。

之後，川普集團 (Trump Organization) 發言人也表示，總統的投資部位「完全透過第三方金融機構獨立管理的全權委託帳戶持有，所有投資決策皆由這些機構全權負責。」

該發言人補充，「交易執行與投資組合調整，均由這些機構透過自動化投資流程與系統完成。川普總統、其家族以及川普集團，都不參與任何具體投資的挑選、指示或批准。他們不會提前得知交易活動，也不會對任何投資決策或投資組合管理提供意見。」

周二提出相關問題的記者指出，「根據近期民調，越來越多美國民眾認為總統存在貪腐問題。」

范斯聽到後打趣回應，「這問題還真夠狠。」

當記者進一步提到，范斯過去曾支持禁止公職人員交易個股，並拿此與川普目前大量交易行為相比較時，范斯立刻打斷：「好，那你的問題到底是什麼？」

范斯表示，他本人「非常支持」禁止國會議員交易個股，而「美國總統也支持」。

他談到，「我們都認為，任何人都不應利用從公職取得的內部資訊買賣股票。」