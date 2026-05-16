AI狂潮選邊站！艾克曼押微軟棄谷歌 羅布通通對著幹 唯一共識：Meta

鉅亨網編譯許家華 2026-05-16 10:20

華爾街兩大億萬富豪投資人艾克曼 (Bill Ackman) 與羅布 (Daniel Loeb) 今年對 AI 科技巨頭採取截然不同策略，一人加碼微軟、撤出 Alphabet，另一人則反向操作，顯示大型科技股投資邏輯正出現分歧。

（圖：REUTERS/TPG）

美國最新公布的 13F 監管文件顯示，華爾街兩位最受關注的億萬富豪投資人艾克曼 (Bill Ackman) 與羅布 (Daniel Loeb)，今年初對 AI 科技巨頭採取完全相反的投資路線。一向被市場視為具有指標性的兩位避險基金大佬，對微軟與 Alphabet 的態度出現明顯分歧，也反映投資人對「科技七雄」下一階段成長性的判斷開始出現差異。

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根據文件內容，艾克曼旗下封閉式基金潘興廣場 (Pershing Square) 於今年 2 月開始建立微軟 (MSFT-US) 新持股。艾克曼當時在社群平台 X 上表示，公司股價回落提供良好切入點，市場低估 Microsoft 365 辦公軟體業務，以及人工智慧投資所帶來的潛在價值。

艾克曼認為，微軟在 AI 基礎建設與企業軟體生態系統中的領先地位，尚未完全反映在市場估值中。他當時對投資人表示，微軟擁有長期獲利能力與 AI 商業化優勢。

與艾克曼形成鮮明對比的是，羅布旗下避險基金 Third Point 則在第一季出售 92.5 萬股微軟，完全出清自 2022 年底以來持有的部位。

另一方面，雙方在 Alphabet 的布局則幾乎完全對調。監管文件顯示，Third Point 第一季新買進 17.5 萬股 Alphabet (GOOGL-US)，而潘興廣場則大幅削減持股。知情人士透露，艾克曼已於第二季完全出清剩餘持股。

市場人士指出，兩位知名投資人對 Alphabet 看法出現差異，可能反映市場對 Google 搜尋業務面臨 AI 競爭衝擊的不同判斷。近幾個月以來，生成式 AI 搜尋快速發展，市場持續關注 Google 核心搜尋廣告業務是否面臨結構性壓力。

不過，兩人並非所有 AI 概念股都站在對立面。最新文件顯示，潘興廣場與 Third Point 在第一季均建立 Meta Platforms (META-US) 新部位。路透先前曾報導，艾克曼於 2 月向投資人表示，Meta 將成為 AI 應用受惠者之一，原因在於公司同時掌握社群平台流量、廣告數據與 AI 技術能力。

近年來，艾克曼與羅布的投資風格也出現轉變。過去兩人被視為華爾街最活躍的激進投資人之一，經常公開向企業施壓，要求出售資產、調整策略甚至更換執行長，但近年兩人逐漸降低公開對抗頻率，轉而以選股與長線布局為主要策略。

分析人士指出，最新 13F 文件也反映大型機構投資人正重新評估「科技七雄」配置策略。包括 Meta、微軟與 Alphabet 等 AI 龍頭雖仍被視為長期受惠者，但資金已不再全面押注，而是轉向更具選擇性的投資模式。