鉅亨網編輯林羿君 2026-05-19 18:00

在通膨疑慮升溫、聯準會降息預期降溫下，全球債市波動明顯加劇，悲觀情緒並迅速蔓延至選擇權市場。最新數據顯示，交易員大舉布局長天期美債 ETF 的看跌賣權，反映市場轉趨保守，並押注未來殖利率將持續上行。

在債市上週經歷大規模拋售潮後，指標性的「iShares 20 年期以上美國公債 ETF」（TLT）選擇權成交量於週一出現爆發性成長，單日成交量衝破 110 萬口合約，不僅高達過去 30 天平均成交量的兩倍以上，其中看跌賣權（66 萬 9,809 口）更是顯著超越看漲買權（49 萬 8,486 口）。

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這顯示多數交易員正全力防範、甚至積極押注美債價格下跌與殖利率走高。同時，反映未來一個月波動預期的 30 天隱含波動率，亦從歷史波動率的 8.3% 躍升至 12.1%，預告債市短期內將迎來更劇烈的震盪。

這波拋售潮的催化劑在於市場對通膨重燃的深深憂慮。這不僅削弱了投資人對債市的風險偏好，更為聯準會今年的降息前景蒙上一層陰影。

受此影響，美國基準 10 年期公債殖利率於週一 (18 日) 一度衝上 4.59%，刷新一年來新高；30 年期公債殖利率也跟著升至 5.11%，持續在金融海嘯以來的歷史高點附近徘徊。

財經專家與經濟學家紛紛對此示警。Siebert Financial 投資長 Mark Malek 指出，近期殖利率的急速飆升絕非短期的「市場雜音」，而是全球債券市場發出的嚴正警告，暗示通膨風險已不再侷限於能源範疇，將對所有風險資產類別帶來全面性的衝擊。