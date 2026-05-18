鉅亨網編輯林羿君 2026-05-18 16:29

戰爭推動的通膨憂慮升溫，推升 30 年期美債殖利率逼近 5% 以上、創下近 20 年新高，美債可能正邁入一個殖利率長期偏高的新時代。

降息夢碎、30年美債衝破5%% 債市邁向高殖利率新常態。(圖:shutterstock)

在亞洲週一交易時段，美國公債延續跌勢。此前一週在油價再度上漲、以及最新數據顯示通膨加速的雙重衝擊下，公債市場出現一年來最糟表現。

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價格壓力回升的擔憂席捲全球固定收益市場，英國、日本等地債市同步重挫。本週七大工業國（G7）財長會議亦將討論此次債市拋售潮。

美債下跌並拖累股市的同時，市場對聯準會政策路徑的押注也出現轉變。交易員目前幾乎篤定聯準會最晚將在明年 3 月升息，顯示自 2 月下旬原先預期 2026 年將降息兩次、各降 1 碼的情境，已因伊朗戰事而徹底翻轉。

市場目前甚至預期，到 12 月升息的機率約達四分之三。

投資人表示，關鍵在於，只要中東僵局持續阻礙石油通過至關重要的荷姆茲海峽，債市面臨的壓力就不會消退。

摩根資產管理投資組合經理人 Priya Misra 表示，這種價格走勢令人擔憂，原因有二：一是全球長端利率都在上升，容易形成相互推升的惡性循環；二是聯準會可能升息的預期已悄然融入市場論述中。」

簡而言之，她指出：「除非荷姆茲海峽恢復通航，否則利率區間已經往上移了。」

目前債券殖利率較 2 月底高出約 0.5 個百分點或更多。2 年期美債殖利率在亞洲早盤一度攀升至 4.09%，創下 2025 年 2 月以來新高；10 年期美債殖利率則達 4.61%，來到近一年來的高點。

通膨回來了？市場開始重新定價一切

過去兩個月來，債市投資人一直在觀察高油價帶來的經濟成長風險，是否會開始主導市場前景。而作為房貸與企業貸款基準的長天期美債殖利率走高，很可能會重新引燃這一討論。

至少就目前而言，市場最主要的擔憂在於通膨升溫的預期已根深蒂固。這種背景無疑加重了即將上任的聯準會主席華許的壓力，同時也打破了原本市場的預期，即總統川普欽點的這位央行掌門人，會在掌權後迅速降息。

聯邦愛馬仕固定收益策略師兼投資組合經理人凱倫 · 曼納（Karen Manna）表示：「我們正看著一個切實面對通膨死灰復燃的世界。」

再加上美國財政赤字擴大，以及經濟在戰事逆風下仍具韌性，投資人因此要求更高的期限溢酬，才願意持有長天期公債。

上週的美債標售印證了這一點。30 年期美債標售利率高達 5%，為 2007 年以來首見，但即便在如此高的收益水準下，市場需求依舊平平。

此外，3 年期和 10 年期美債的標售，投資人的胃口同樣表現一般。

WisdomTree 投資策略主管 Kevin Flanagan 指出：「現在給人的感覺是，在這種環境下，債市需要更多殖利率折讓才願意承接新發行的美債。通膨議題正主導著整個市場。」

他補充，下一次公布的消費者物價指數（CPI）報告很有可能顯示年增率達 4%，創下 2023 年以來新高，而今年 4 月的數值為 3.8%。

殖利率還沒到頂？市場寧可等更好的進場點

漢文信託的漢克 · 史密斯（Hank Smith）則認為，消費者和生產者物價的攀升究竟只是暫時性，還是「我們將與此共存直到 2027 年」，目前仍是未知數。

身為該機構投資策略主管的他表示，他希望看到更多通膨升溫的真憑實據，來研判債市前景。

然而，許多交易員已傾向認為美債恐將面臨更多陣痛。

彭博指數數據顯示，美債今年以來的表現已轉為負報酬，而在 2 月底時，美國公債在 2026 年累計報酬率還接近 2%。

根據摩根大通最新的調查，美債的空頭部位已達到 13 週以來的最高點。

本週，投資人將把焦點放在週三 (20 日) 公布的聯準會 4 月會議紀錄，藉此觀察投下反對票的官員獲得了其他決策成員多少程度的支持。

芝加哥聯準銀行總裁奧斯坦 · 古爾斯比（Austan Goolsbee）上週表示，無所不在的物價壓力甚至可能預示著經濟過熱；聯準會理事麥可 · 巴爾（Michael Barr）則直言，通膨是當前經濟面臨的「壓倒性」風險。

像 WisdomTree 的弗拉納根這類投資人，在經歷這波拋售後仍選擇按兵不動。他目前仍堅守由浮動利率債券與適度利率風險暴露組成的債券配置。

他表示，在買入 10 年期美債方面，「我們寧可遲到，也不願過早進場。」