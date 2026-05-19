鉅亨網編譯莊閔棻
SpaceX 據報正考慮以 1.75 兆至 2 兆美元的估值掛牌上市。分析師普遍認為，其 IPO 定價幾乎必然反映 AI 與太空經濟的高度預期，但隨之而來的將是劇烈波動與極高執行風險，投資人需要在「顛覆性敘事」與「實際落地能力」之間做出權衡，而這種落差往往決定了後續數年的股價走勢。
根據《The Motley Fool》報導，由於 SpaceX 的 S-1 招股說明書仍屬機密，外界對其財務狀況僅能依賴估算。
一些分析師預計，SpaceX 去年營收約在 150 億至 160 億美元之間，而另一些則認為其營收更接近 180 億美元。無論具體銷售數字為何，SpaceX 的 IPO 估值都代表其股價營收比將超過 100 倍。
SpaceX 目前擁有兩大成熟業務，並積極拓展第三條潛力賽道。可重複使用火箭大幅壓低發射成本，使其得以拿下大量商業及政府合約；全球寬頻衛星網路 Starlink 則從利基型服務蛻變為覆蓋全球的通訊基礎設施。
而最受市場關注的，是 SpaceX 將人工智慧（AI）納入核心敘事的野心。公司積極將自身定位為「軌道 AI 基礎設施供應商」，計畫結合 Starlink 網路與星艦（Starship）的發射能力，在太空部署資料中心。
SpaceX 估計，其潛在市場規模高達 28 兆美元，其中絕大多數來自企業 AI 需求。
然而，分析師援引近年科技 IPO 案例，對 SpaceX 的上市前景提出警示。
歷史顯示，高知名度 IPO 通常伴隨立即性的市場熱度與由敘事驅動的估值溢價。如果企業基本面能快速成長且執行力與成長故事一致，這種高估值有可能持續，例如帕蘭提爾科技 (PLTR-US) 。
然而更常見的情況是，在鎖定期結束後的第一年內，IPO 股票會逐漸回落，因為真正的季度財報表現會取代市場上的樂觀敘事。
因此，分析認為，SpaceX 進入公開市場時也將面臨極高審視，其 IPO 幾乎必然會以溢價定價，反映 AI 與太空產業結合所帶來的想像空間，但該公司在 2030 年的估值仍然難以預測。
帕蘭提爾科技於 2020 年直接上市後，一度因政府依賴度高、持續虧損而飽受質疑，但在轉型商業 AI 應用後股價逆勢翻揚，自 2022 年低點迄今累計漲幅已逾 2100%。
反觀 Snowflake(SNOW-US) ，上市首日爆紅後因高利率環境與成長趨緩，股價長期難以回到高點，高點進場的投資人至今仍深套其中。
近期，Figma(FIG-US) 與 Cerebras (CBRS-US) 在高成長軟體與新一代晶片架構的熱情推動下，首日股價都出現大幅上漲。
不過，Figma 的動能最終回歸較為理性的軌道，目前股價已明顯低於早期交易日的高點；至於 Cerebras，其股票能否維持溢價仍言之過早，因為公司仍需在與更大型晶片競爭對手的競爭中，將來自 OpenAI 與亞馬遜 (AMZN-US) 的訂單轉化為穩定且持續的營收。
分析指出，若要維持兆元市值，SpaceX 須達成多項關鍵里程碑：Starlink 用戶規模須擴展至數千萬級別、星艦須實現常態化發射，以及軌道 AI 須從概念走向實質營收。
與此同時，發射時程延誤、地緣政治對軌道路線的管制、公司對馬斯克個人的高度依賴，以及 AI 算力需求或轉向地面方案等，均構成不可忽視的下行風險。
分析師指出，投資人若以 IPO 價格買入 SpaceX，意味著必須接受極高的估值與劇烈波動風險。任何一個關鍵里程碑的失敗，或市場認知的轉變，都可能引發持續數年的大幅回調。
相反地，如果馬斯克及其團隊能完美執行，則可能創造跨世代的巨大財富。雖然星辰觸手可及，但這段旅程無疑也將考驗最有耐心的投資者。
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