鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-19 16:10

SpaceX 據報正考慮以 1.75 兆至 2 兆美元的估值掛牌上市。分析師普遍認為，其 IPO 定價幾乎必然反映 AI 與太空經濟的高度預期，但隨之而來的將是劇烈波動與極高執行風險，投資人需要在「顛覆性敘事」與「實際落地能力」之間做出權衡，而這種落差往往決定了後續數年的股價走勢。

根據《The Motley Fool》報導，由於 SpaceX 的 S-1 招股說明書仍屬機密，外界對其財務狀況僅能依賴估算。

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一些分析師預計，SpaceX 去年營收約在 150 億至 160 億美元之間，而另一些則認為其營收更接近 180 億美元。無論具體銷售數字為何，SpaceX 的 IPO 估值都代表其股價營收比將超過 100 倍。

SpaceX 目前擁有兩大成熟業務，並積極拓展第三條潛力賽道。可重複使用火箭大幅壓低發射成本，使其得以拿下大量商業及政府合約；全球寬頻衛星網路 Starlink 則從利基型服務蛻變為覆蓋全球的通訊基礎設施。

而最受市場關注的，是 SpaceX 將人工智慧（AI）納入核心敘事的野心。公司積極將自身定位為「軌道 AI 基礎設施供應商」，計畫結合 Starlink 網路與星艦（Starship）的發射能力，在太空部署資料中心。

SpaceX 估計，其潛在市場規模高達 28 兆美元，其中絕大多數來自企業 AI 需求。

歷史殷鑑：高調 IPO 往往難逃估值回調

然而，分析師援引近年科技 IPO 案例，對 SpaceX 的上市前景提出警示。

然而更常見的情況是，在鎖定期結束後的第一年內，IPO 股票會逐漸回落，因為真正的季度財報表現會取代市場上的樂觀敘事。

因此，分析認為，SpaceX 進入公開市場時也將面臨極高審視，其 IPO 幾乎必然會以溢價定價，反映 AI 與太空產業結合所帶來的想像空間，但該公司在 2030 年的估值仍然難以預測。

帕蘭提爾科技於 2020 年直接上市後，一度因政府依賴度高、持續虧損而飽受質疑，但在轉型商業 AI 應用後股價逆勢翻揚，自 2022 年低點迄今累計漲幅已逾 2100%。

不過，Figma 的動能最終回歸較為理性的軌道，目前股價已明顯低於早期交易日的高點；至於 Cerebras，其股票能否維持溢價仍言之過早，因為公司仍需在與更大型晶片競爭對手的競爭中，將來自 OpenAI 與亞馬遜 (AMZN-US) 的訂單轉化為穩定且持續的營收。

風險與機遇並存，考驗長線投資人耐心

分析指出，若要維持兆元市值，SpaceX 須達成多項關鍵里程碑：Starlink 用戶規模須擴展至數千萬級別、星艦須實現常態化發射，以及軌道 AI 須從概念走向實質營收。

與此同時，發射時程延誤、地緣政治對軌道路線的管制、公司對馬斯克個人的高度依賴，以及 AI 算力需求或轉向地面方案等，均構成不可忽視的下行風險。

分析師指出，投資人若以 IPO 價格買入 SpaceX，意味著必須接受極高的估值與劇烈波動風險。任何一個關鍵里程碑的失敗，或市場認知的轉變，都可能引發持續數年的大幅回調。