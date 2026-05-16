鉅亨網編譯許家華 2026-05-16 09:20

美國 CNBC 財經媒體節目知名主持人 Jim Cramer 週五 (15 日) 對近期 IPO 市場出現的投機熱潮發出警訊。他表示，市場正浮現過熱跡象，而若全球最受矚目的新創企業之一 SpaceX 正式上市，可能進一步引爆新一輪資金狂熱，甚至對整體股市帶來破壞性影響。

Cramer 在《Mad Money》節目中表示，他不希望市場「再出現另一個 Cerebras」。此前，人工智慧晶片公司 Cerebras Systems (CBRS-US) 上市首日表現強勁，引發市場高度追捧，也讓投資人對高成長科技公司的熱情再度升溫。

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根據 CNBC 報導，SpaceX 最快可能於下周公布上市說明書，並預計於 6 月推動首次公開募股 (IPO)。市場目前對 SpaceX 估值預期極高，多家媒體報導認為，公司估值可能介於 1.75 兆至 2 兆美元之間。

Cramer 表示，他理解投資人為何願意追捧 SpaceX 與執行長馬斯克旗下事業版圖，但他擔心股價可能很快脫離基本面。他指出，若承銷商僅釋出少量流通股，供不應求將推動價格出現失控式上漲。

他表示：「如果 SpaceX 只釋出極小部分股票…… 這家公司市值可能衝上 5 兆美元。」他進一步指出：「SpaceX 可能創造屬於自己的泡沫。」

目前 SpaceX 旗下資產版圖持續擴張，除了太空發射業務外，也整合衛星網路服務 Starlink、社群平台 X 以及人工智慧聊天機器人 Grok 等業務。市場普遍將其視為橫跨太空、AI 與通訊產業的超級科技平台，也因此進一步推升投資熱度。

Cramer 指出，更值得注意的是，SpaceX 若成功創下超大型 IPO 模式，可能成為其他 AI 公司上市的示範案例，包括正考慮公開上市的 OpenAI 與 Anthropic，都可能加速進入資本市場。

他警告，一旦大型科技 IPO 密集出現，可能對整體股市產生資金排擠效應。投資人為了參與新股認購，可能出售現有持股籌措資金，進而對市場流動性帶來壓力。

Cramer 表示：「我一直在說，股票市場和所有市場一樣，最重要的是供給與需求。供給太多，市場就會崩潰。」

不過，他認為最終結果仍取決於承銷機構如何設計上市結構。他呼籲華爾街不要重演網路泡沫時代的操作手法，不要刻意製造首日股價暴漲的市場效應。

他說：「我希望承銷商能負責任，而不是刻意創造一生一次的暴漲行情。因為他們在網路泡沫時期就是這樣做，而結局非常糟糕。」