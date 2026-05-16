鉅亨網新聞中心 2026-05-16 12:20

人工智慧 (AI) 巨頭 OpenAI 宣布，已針對美國地區的 ChatGPT Pro 訂閱用戶，正式推出全新個人理財功能測試版，美股金融科技 (Fintech) 概念股周五 (15 日) 集體跳水，投資人正密切評估 OpenAI 此舉對數位理財顧問市場帶來的競爭衝擊。

‌



OpenAI 的創新舉措旨在簡化現代理財碎片化的問題，目前使用者仍需同時切換多個應用程式與電子表格，相較之下，全新 GPT-5.5 模型藉由強大推理能力，協助用戶分析複雜的財務決策並規劃長遠理財目標。

串聯萬家金融機構打造「財務記憶」

訂閱用戶可透過與金融科技平台 Plaid 整合，連結超過 1.2 萬家金融機構，完成身分驗證後，系統會自動生成一個全方位的儀表板，涵蓋投資組合績效、即將到來的付款時程以及訂閱服務審查共三大核心資訊。

用戶還可以主動分享額外資訊，例如儲蓄目標、私人貸款債務等具體細節，這些資料將被儲存為「財務記憶」，以確保 ChatGPT 未來提供的財務建議，能貼合用戶整體財務狀況。

OpenAI 正與 Intuit 等生態系夥伴展開深度合作，未來計劃讓用戶直接在 ChatGPT 介面內，就能估算潛在稅務負擔或直接申請信用卡。

在隱私防護方面，OpenAI 強調僅會讀取帳戶餘額與交易紀錄，完全無法查閱完整的帳戶號碼。用戶對自身數據擁有絕對控制權，可隨時中斷帳戶連結或刪除財務記憶。