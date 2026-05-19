鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-19 14:40

幾十年來，美國在國際金融市場上享有一種奇特的「魔術」：儘管身為全球最大的債務國，其每年從海外投資中獲得的收益，總能高於支付給外國投資者的利息與紅利。這種被稱為「過度特權」(Exorbitant Privilege) 或「殖利率優勢」的現象，長期緩衝了美國巨額負債帶來的衝擊。

然而，紐約 Fed 的最新研究警告，這項魔法正在失效，美國的淨投資收益已趨近於零。

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數據揭露：28 兆美元的巨大缺口

根據紐約 Fed 經濟學家的數據，海外投資者 (包括各國政府、主權財富基金及私人機構) 目前持有約 69 兆美元的美國金融資產，涵蓋國債、標普 500 指數成分股及企業直接投資。相對地，美國投資者僅持有 41 兆美元的海外資產。這使得美國的淨國際投資頭寸 (NIIP) 深陷 28 兆美元的赤字之中。

在 2019 年，美國尚能獲得 2,600 億美元的淨投資收益盈餘，但過去兩年，這一數字已大幅萎縮至接近零的水準。這意味著美國國內投資者在海外的收益，已幾乎無法抵消必須支付給外國人的資金流出。

惡化主因：貿易逆差與美股牛市

研究人員指出，自 2019 年底以來，美國的赤字額外增加了 16 兆美元，主要受兩大力量推動：

一是長期貿易逆差： 美國進口長期超過出口，差額必須透過出售資產來支付。自 2019 年以來，外國買家搶購了 11 兆美元的美國資產，而美國僅購買了 6 兆美元的海外資產，這項缺口直接抽走了 5.5 兆美元的淨頭寸。

其次是美股市場的繁榮： 諷刺的是，美股牛市反而加劇了負債壓力。目前國際投資者持有約 18% 的美國股市份額，當股價飆升，外國持有的資產估值也隨之膨脹。自 2019 年以來，僅市場估值的變化就讓美國的淨頭寸抹去了 10 兆美元。

利率居高不下成為最後的致命傷

聯準會 (Fed) 在疫情後的升息，進一步擾亂了資產負債表的平衡。外國投資者持有約 26 兆美元的計息資產 (如銀行貸款、債券等)，利率上升直接導致美國支付的資金流出增加。

研究計算得出，基準利率每上升 1 個百分點，美國的淨收益就會減少 1,500 億美元。隨著債務規模不斷擴大，這種利息負擔變得愈發沉重，5 年前同樣的利率調整僅會造成 1,000 億美元的損失。

結論：帳單已經到期

紐約 Fed 研究人員總結指出，原本應歸屬於美國國內投資者的利潤、股息和利息，現在正大量流向海外。