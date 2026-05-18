鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-19 07:26

美國財政部周一 (18 日) 公布的數據顯示，外資 3 月持有的美國公債規模從歷史新高下滑，以日本和中國的持有量降幅最為顯著，反映在市場擔憂伊朗戰爭將助長通膨並拋售債券的情況下，外資的美債部位估值大幅縮水。

這份報告顯示，3 月外資持有美債規模較 2 月減少 1384 億美元，估值變動是導致整體規模下滑的主因。彭博美國公債指數在 3 月重挫 1.7%，創下 2024 年以來最慘烈的單月跌幅，導致外資 3 月的長期美債部位帳面上的估值縮水高達 1421 億美元。

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財政部的數據顯示，外資在 3 月賣出價值 168 億美元、天期在一年以下的短期國庫券，同時買進 135 億美元的長期美債。

在個別國家方面，身為美債最大海外持有國的日本，其美債部位減少 477 億美元或接近 4%，降至 1.19 兆美元。

排名第三的中國，其美債部位減少約 410 億美元、相當於 6%，降至 6523 億美元，創下自 2008 年以來的最低水準。從去年初以來，中國持有美債部位累計已減少 14%，

至於排名第二的英國，3 月持有美債規模增加 297 億美元，升至 9269 億美元。英國被視為全球投資人的主要託管樞紐，流入當地的資金流向通常被視為避險基金布局的替代指標。