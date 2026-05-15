鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-16 04:53

美國總統川普週五 (15 日) 對伊朗再度釋出強硬訊號，不僅警告「不會再有太多耐心」，更直言對伊朗軍事打擊「未完待續」，市場擔憂美國在結束中國訪問後，可能重新升高對伊朗軍事壓力。

川普：對伊朗軍隊「殲滅戰」將未完待續 (圖：shutterstock)

川普是在 Truth Social 發布長文時，將「對伊朗軍隊的摧毀性打擊」列為其政府的重要成果之一，並寫下「未完待續」(to be continued!)，外界解讀，美方可能保留進一步軍事行動選項。

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川普隨後接受《Fox News》節目專訪時再度對伊朗施壓。他表示：「我不會再有太多耐心，他們理應達成協議。」

儘管態度強硬，但川普也淡化伊朗濃縮鈾問題的重要性。他表示，美方希望取得伊朗濃縮鈾庫存，「更多是為了公關，而不是其他原因」。

川普說：「如果能拿到它，我會感覺比較好，但我認為這更多只是公關問題。」

他還補充：「另一件我們能做的事，就是再轟炸一次。但我會更希望把它拿到手，而我們會拿到它。」

美軍：伊朗軍力遭重創 但仍具攻擊能力

美國中央司令部司令庫柏 (Brad Cooper) 週四在參議院聽證會上表示，美伊衝突已明顯削弱伊朗軍事能力，但德黑蘭仍保有發動攻擊的能力。

另一方面，荷姆茲海峽危機仍持續升溫。該海峽是全球最重要石油運輸航道之一，自 2 月底戰爭爆發後，伊朗持續封鎖相關航道。

英國軍方週四指出，一艘停泊於阿拉伯聯合大公國東岸外海的船隻遭扣押並被帶往伊朗水域；印度政府則表示，一艘貨船已在海峽衝突中遭擊沉。

川習會聚焦荷姆茲海峽 中國承諾不軍援伊朗

川普透露，中國國家主席習近平在北京會談期間曾表示，希望協助恢復荷姆茲海峽通航，並承諾不向伊朗提供軍事設備。

川普表示：「他說不會提供軍事設備，他講得非常明確。」他並引述習近平說法指出，中方希望荷姆茲海峽恢復開放，「如果我能提供任何幫助，我願意協助」。

白宮會後聲明指出，川普與習近平一致認為荷姆茲海峽應保持開放，並反對將海峽軍事化或對通行船隻收費。

此外，白宮表示，習近平有意增加採購美國石油，以降低中國對荷姆茲海峽的依賴，雙方也一致認為伊朗不應擁有核武。

儘管伊朗持續否認發展核武，但西方國家認為，德黑蘭近年已將濃縮鈾提煉至缺乏民用需求的高純度等級，並持續擴張彈道飛彈能力，同時限制國際核查。

美方：中國不想站錯邊

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 週五接受《彭博》訪問時表示，中方已明確表態，希望荷姆茲海峽恢復自由通行，不接受軍事控制或收費限制。

葛里爾指出：「這對中國非常重要，我們歡迎這樣的立場。」

他並表示，美方認為中國目前在伊朗問題上「相當務實」，不希望站在錯誤的一邊，因此有信心北京將限制對伊朗的軍事支援。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 也在北京接受 CNBC 訪問時表示，中國「會盡其所能」協助恢復荷姆茲海峽通航，因為這「非常符合中國利益」。

資料顯示，在戰爭爆發前，全球約五分之一的石油與液化天然氣供應需經過荷姆茲海峽運輸。

美國眾院否決限制川普戰爭權力決議

另一方面，美國眾議院週四以 212 票對 212 票，否決一項要求限制川普對伊朗動武權力的決議案。

該決議由民主黨主導，要求除非獲得國會授權，否則停止對伊朗的軍事行動。不過，由於未取得過半支持，決議最終未能通過。

共有 3 名共和黨議員倒戈支持決議，包括密西根州眾議員 Tom Barrett、賓州眾議員 Brian Fitzpatrick 與肯塔基州眾議員 Thomas Massie；民主黨議員 Jared Golden 則投下反對票。

民主黨認為，美國憲法規定只有國會有權宣戰，因此川普應先取得授權；共和黨與白宮則主張，總統作為三軍統帥，在國家面臨迫切威脅時，有權下令進行有限軍事行動。

尼坦雅胡：伊朗政權比以往更虛弱

以色列總理尼坦雅胡週四在耶路撒冷日官方儀式上表示，「伊朗恐怖政權比以往任何時候都更虛弱，而以色列則比以往更強大。」

尼坦雅胡強調，如果以色列沒有在 2025 年 6 月以及今年稍早對伊朗核設施與彈道飛彈計畫發動軍事打擊，「伊朗今天早已擁有核彈」。