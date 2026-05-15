鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-05-15 16:30

中國 A 股三大指數今 (15) 日延續昨日跌勢，三大指數連兩天挫跌，上證指數(SSEC) 失守 4150 點關卡，因全球通膨擔憂蓋過近期科技股上漲動能，且許多投資人對於圍繞著貿易、台灣和伊朗問題展開的「川習會」實際成果感到失望。

滬指今日收跌 1.02% 至 4135.39 點，深證成指 (SZI) 收低 1.17% 至 15561.37 點，創業板指跌 0.56% 至 3929.06 點，滬深兩市全天成交額合計人民幣 3 兆 3444.76 億元，較上一日量縮 177.78 億元。

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上漲族群方面，機器人概念股逆勢走強，三豐智能、雷賽智能、科力爾、中馬傳動等漲停；氟化工概念全天強勢，中巨芯、濱化股份、多氟多、中欣氟材漲停。此外，汽車零件、工程機械、媒體、影視院線、減速器、工業母機概念等族群漲幅居前。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 1811 檔股票上漲，3582 檔下跌，平盤 117 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 100 檔股票漲幅在 9% 以上，34 檔跌幅在 9% 以上。

消息面上，通膨預期升溫引發全球債市劇烈動蕩，美債市場首當其衝，3 年期、10 年期及 30 年期美債拍賣均表現疲軟，凸顯市場脆弱性，最新的 30 年美債拍賣殖利率收於 5.046%，創 2007 年 8 月以來最高水準。不僅長債承壓，短債殖利率同樣大幅飆升，2 年期殖利率今日上漲 7 個基點至 4.065%，創 2025 年 3 月以來新高，10 年債殖利率也攀升 7 個基點至 4.528%。

本周，全世界聚焦在北京舉行的中美元首會談，美國總統川普今日下午結束為期二日的國事訪問行程。

經濟學人智庫中國首席經濟學 Yue Su 說：「我認為到目前為止，這次會議進展得還算順利，整體氛圍也相當積極。戰略穩定性有所改善，尾部風險略有降低，這應該被視為一個積極信號，但同樣，這種穩定可能很脆弱，並不能消除潛在的摩擦。」ING 美洲區研究主管 Padhraic Garvey 則表示，川普中國行讓市場暫時擺脫美伊戰爭的焦慮，但可能很快就會回到戰爭的陰影中。

財信證券表示，目前 A 股環境未發生大幅變化，大盤短期震盪上行趨勢也沒有徹底走壞，充分調整後有利於積蓄上攻動能。結構上，需觀察後市主線方向是否有改變，但從近幾日走勢來看，短期科技線很有可能仍是引領市場的主線，其他方向更多以輪動待漲為主。因此，短期內可繼續參與市場，但需掌握好市場輪動節奏並專注於核心品種分歧後的修復機會。