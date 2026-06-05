鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-05 19:50

億萬富翁馬斯克 (Elon Musk) 旗下的航太巨頭 SpaceX 預計於下周五 (12 日) 正式在美國掛牌上市，這場備受全球矚目的 IPO 預計集資 750 億美元，估值高達 1.75 至 1.8 兆美元。若成功上市，SpaceX 將直接晉升為美國市值前十大的上市公司。然而，這場史上最大規模的 IPO 卻對香港及中國大陸投資者亮起紅燈。

因監管風險 SpaceX IPO排除中國及香港投資者(圖:shutterstock)

據《路透》核查發現，SpaceX 於周四 (4 日) 在紐約展開路演並於官網發布 IPO 推廣文件，但中國大陸及香港網民均無法登入此網站或查閱文件。嘗試登入的用戶會看到「Error 1009」錯誤訊息，網路安全供應商 Cloudflare 指出，這通常代表網站所有者已主動封鎖特定國家或地區的 IP 地址。

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香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，雖然過去曾有美國政府網站對港採取類似限制，但在大型上市公司中極為罕見。

知情人士透露，負責本次 IPO 的機構 (包括高盛與摩根士丹利) 已告知承銷團，不得接受來自香港及中國大陸的投資者訂單，對象涵蓋私人銀行客戶。此決定的核心動機在於美國聯邦政府的監管限制，特別是《國際武器貿易條例》(ITAR)。

由於 SpaceX 涉及敏感的火箭技術、衛星及人工智能等關鍵國防技術，根據該條例，技術數據與相關出口受到嚴格管制。

隨著美中地緣政治緊張局勢加劇，美國監管機構對中國資本進入尖端科技領域愈發謹慎。今年 2 月，更有美國參議員敦促國防部調查 SpaceX，指稱中國投資者可能已秘密取得股權，構成國家安全風險。為了確保股東結構不觸發美國當局的審查，或引發政府客戶的疑慮，許多科技公司在上市前會刻意「淨化」股東名冊，避免中國所有權。