鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-05 17:31

美國總統川普周四 (4 日) 宣布，將在 6 月 24 日親自出席並主持一場位於華盛頓的慶祝大會，以紀念美國建國 250 周年。在此之前一周，多位知名藝人因不滿活動政治化，集體宣布退出原定在國家廣場舉行的多場慶祝演出。

美建國250周年慶典爆爭議！多位藝人集體退演拒為政治背書 川普反擊宣布親登慶祝大會 (圖:Shutterstock)

先前多位藝人在被官方宣布為核心表演嘉賓後不久，便紛紛公開表示拒絕出席演出。川普周四在社群媒體上發文說：「我們不需要那些沒有才華、卻收取高昂費用來讓大家昏昏欲睡的歌手，我們已經叫他們通通留在家裡了。」

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川普指出：「我們需要的只有你們、我、幾位演講者，以及有史以來最偉大的音樂，也就是你們多年來反覆聆聽的那些經典音樂！」

在先前主辦單位對外公布的九組表演者中，目前至少有五組已明確宣布退出原定在國家廣場舉行的演出。這些藝人表示，這場慶祝大會背後的政治色彩，比他們最初被告知的還要濃厚。

負責籌辦此系列慶典的組織名為「Freedom 250」，川普形容為一個公私協力的非營利組織。該組織曾於 5 月 17 日舉辦過一場帶有鮮明基督教色彩的祈禱大會，當時會上還播放來自川普本人的影片致詞。

本次宣布退出「Freedom 250」演出的藝人陣容，包括鄉村音樂天后 Martina McBride、知名嘻哈歌手 Young MC、The Commodores、Morris Day and The Time，以及搖滾歌手 Bret Michaels。

不過，饒舌歌手 Vanilla Ice 在社群媒體影片中為這場活動發聲辯護，堅稱該慶典「絕對不是個政治平台」。