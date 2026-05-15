鉅亨買基金
AI 浪潮推升科技類股表現強勁，台股也正式站上 4 萬點大關。市場氣氛雖然熱絡，但不少人開始出現新的疑問：「現在是不是太高了？」「AI 會不會像過去網路泡沫一樣？」面對市場高檔焦慮，鉅亨買基金特別邀請富邦投信團隊旗下富邦新台商基金 (原日盛新台商基金) 基金經理人謝尚瑾，分享第一線觀察與想法。
1. 台股站上 4 萬點，現在還適合進場嗎？
經理人表示，可以從台股與美股的評價角度來觀察。目前台股本益比約 24 倍，相較過去 5 年平均約 18 倍確實偏高；但若對比美國費城半導體指數，目前本益比約 52.9 倍，過去 5 年平均則約 34 倍，也同樣明顯提升。團隊認為，近年 AI 帶動全球資金大量流入科技股，是推升台美股評價的重要原因，而台股雖然未必能完全比擬美股估值，但兩者之間確實存在一定的「靠攏效應」。此外，市場目前普遍預估台積電 2026 與 2027 年的每股盈餘約落在 100～105 元與 125～135 元區間。若以 2027 年獲利推估，目前評價約 17～18 倍本益比，市場普遍認為台積電具備 20 倍以上本益比水準，因此現階段 4 萬點其實仍屬合理區間，未來指數仍有機會隨企業獲利成長而持續向上。
2. 團隊如何看待目前 AI「是否進入泡沫階段」的討論？
經理人認為，目前尚未看到真正泡沫化的跡象。他指出 AI 最終需求仍來自大型雲端服務商，而全球四大雲端服務商今年在 AI 相關領域的資本支出，已從原本約 6,700 億美元上調至 7,250 億美元，顯示企業對 AI 投資仍持續加碼。這些大型企業本身資金實力穩健，且 AI 技術與應用仍持續快速發展，用戶數量也不斷提升，因此目前看到的更像是產業長期成長趨勢，而非單純題材炒作。尤其 AI 基礎建設所需投入的資本規模極大，「不會是企業隨便亂花的錢」，背後其實代表的是對未來需求與商業模式的高度信心。
3. 富邦新台商基金 (原日盛新台商基金) 如何在眾多台股基金中勝出？優勢為何？
今年最重要的關鍵之一，就是「產業分散與靈活配置」。目前團隊看好的方向包括光通訊、散熱、記憶體、半導體設備、衛星、載板等產業。不過，由於今年市場資金輪動速度非常快，單壓單一族群風險相對較高，因此基金操作上更強調跨產業布局。富邦新台商基金今年布局超過 10 個產業，同時在各產業中配置不同個股，希望在市場資金輪動時，依然能維持一定程度的參與機會與基本部位。因為採取較靈活、多元的布局策略，基金今年整體報酬呈現較穩定的「階梯式成長」，而非高度依賴單一熱門族群。
4. 下半年有哪些風險需要特別留意？
目前最值得關注的仍是「地緣政治」與「降息政策」兩大變數。雖然近期部分國際衝突已有降溫跡象，但仍不排除突發事件再度影響市場情緒。此外，美國聯準會新任主席即將上任，市場普遍預期政策立場偏向鴿派，但若地緣衝突導致油價長時間維持高檔，可能重新推升通膨壓力，進而影響未來降息節奏。若油價長時間維持每桶 100 美元以上，對全球市場與通膨的影響將明顯升高，投資人仍需持續留意相關變化。
鉅亨投資策略
AI 長線趨勢未變，但更需要重視「產業分散」
從目前市場發展來看，AI 仍是推動全球科技產業最重要的長期趨勢之一。不過，隨著資金快速輪動、產業評價拉高，投資難度也同步提升。富邦新台商基金 (原日盛新台商基金) 透過跨產業、多主題布局方式，同時掌握 AI 供應鏈不同環節的投資機會，並降低單一產業波動風險。鉅亨買基金建議，投資人也可透過強勢王「台股明星隊」參與台股長期成長契機，並藉由投組化配置與專人定期檢視，以更有紀律的方式布局台股優質基金。
鉅亨精選基金
|A20012
|富邦新台商基金 (原日盛新台商基金)
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