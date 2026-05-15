鉅亨買基金 2026-05-15 17:43

1. 台股站上 4 萬點，現在還適合進場嗎？

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經理人表示，可以從台股與美股的評價角度來觀察。目前台股本益比約 24 倍，相較過去 5 年平均約 18 倍確實偏高；但若對比美國費城半導體指數，目前本益比約 52.9 倍，過去 5 年平均則約 34 倍，也同樣明顯提升。團隊認為， 近年 AI 帶動全球資金大量流入科技股，是推升台美股評價的重要原因 ，而 台股雖然未必能完全比擬美股估值，但兩者之間確實存在一定的「靠攏效應」 。此外，市場目前普遍預估台積電 2026 與 2027 年的每股盈餘約落在 100～105 元與 125～135 元區間。若以 2027 年獲利推估，目前評價約 17～18 倍本益比，市場普遍認為台積電具備 20 倍以上本益比水準，因此現階段 4 萬點其實仍屬合理區間，未來指數仍有機會隨企業獲利成長而持續向上。

2. 團隊如何看待目前 AI「是否進入泡沫階段」的討論？

經理人認為， 目前尚未看到真正泡沫化的跡象 。他指出 AI 最終需求仍來自大型雲端服務商，而全球四大雲端服務商今年在 AI 相關領域的資本支出，已從原本約 6,700 億美元上調至 7,250 億美元，顯示企業對 AI 投資仍持續加碼。這些大型企業本身資金實力穩健，且 AI 技術與應用仍持續快速發展， 用戶數量 也不斷提升，因此目前看到的更像是產業長期成長趨勢，而非單純題材炒作。尤其 AI 基礎建設所需投入的資本規模極大，「不會是企業隨便亂花的錢」，背後其實代表的是對未來需求與商業模式的高度信心。

3. 富邦新台商基金 (原日盛新台商基金) 如何在眾多台股基金中勝出？優勢為何？

今年最重要的關鍵之一，就是「產業分散與靈活配置」。目前團隊看好的方向包括光 通訊、散熱、記憶體、半導體設備、衛星、載板 等產業。不過，由於今年市場資金輪動速度非常快，單壓單一族群風險相對較高，因此基金操作上更強調跨產業布局。富邦新台商基金今年布局超過 10 個產業，同時在各產業中配置不同個股，希望在市場資金輪動時，依然能維持一定程度的參與機會與基本部位。因為採取較靈活、多元的布局策略，基金今年整體報酬呈現較穩定的「階梯式成長」，而非高度依賴單一熱門族群。

4. 下半年有哪些風險需要特別留意？

目前最值得關注的仍是「 地緣政治 」與「 降息政策 」兩大變數。雖然近期部分國際衝突已有降溫跡象，但仍不排除突發事件再度影響市場情緒。此外，美國聯準會新任主席即將上任，市場普遍預期政策立場偏向鴿派，但若地緣衝突導致油價長時間維持高檔，可能重新推升通膨壓力，進而影響未來降息節奏。若油價長時間維持每桶 100 美元以上，對全球市場與通膨的影響將明顯升高，投資人仍需持續留意相關變化。

鉅亨投資策略

AI 長線趨勢未變，但更需要重視「產業分散」

從目前市場發展來看，AI 仍是推動全球科技產業最重要的長期趨勢之一。不過，隨著資金快速輪動、產業評價拉高，投資難度也同步提升。富邦新台商基金 (原日盛新台商基金) 透過跨產業、多主題布局方式，同時掌握 AI 供應鏈不同環節的投資機會，並降低單一產業波動風險。鉅亨買基金建議，投資人也可透過強勢王「台股明星隊」參與台股長期成長契機，並藉由投組化配置與專人定期檢視，以更有紀律的方式布局台股優質基金。

鉅亨精選基金

A20012 富邦新台商基金 (原日盛新台商基金) 申購

富邦新台商基金 (原名稱：日盛新台商基金) 經金管會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益；本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效；本基金之投資風險及有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本公司及各銷售機構備有簡式公開說明書或公開說明書，歡迎索取；投資人亦可連結至富邦投信網頁 (https://www.fubon.com/asset-management/index) 或公開資訊觀測站 (https://mops.twse.com.tw) 查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露請詳見本基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金聚焦「外銷成長」、「中國收成」、「三通受惠」三大類股所衍生出來的投資標的，係以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除，所投資有價證券價格之波動，將影響本基金淨資產價值之增減。本基金適合可承受中高度風險之投資人，投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。參酌「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，其風險報酬等級屬 RR4，此等級分類係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人之權益，並稀釋基金之獲利，本基金不歡迎受益人進行短線交易，即日起若受益人進行短線交易，本公司得保留限制短線交易之受益人再次申購基金並收取相關費用之權利，申購前請務必詳閱公開說明書，以了解短線交易規定及相關費用。(投資地區政治、經濟變動之風險) 我國股票市場受政治因素影響頗大，因此，兩岸關係之互動及未來發展狀況可能使股價產生波動。此外，國內外政經情勢及利率調整等因素亦可能影響本基金所投資證券之價格。本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。

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基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

外幣計價之基金，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

各基金所採用之「公平價格調整」（或「反稀釋」）、短線交易及「價格調整機制（或「擺動定價」）」等機制，相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

各基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱投資人須知／基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。

有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，投資人可至 公開資訊觀測站 或 基金資訊觀測站 中查詢。

由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。

基金投資於金融機構發行具損失吸收能力之債券（包括應急可轉換債券及具總損失吸收能力債券，下稱 CoCo Bond 及 TLAC 債券），當金融機構出現資本適足率低於一定水平、重大營運或破產危機時，得以契約形式或透過法定機制將債券減記面額或轉換股權，可能導致客戶部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權、修改債券條件如到期日、票息、付息日、或暫停配息等變動。

基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 - 1]*100%。

股票入息基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。基金投資全球股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。

部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定： 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。 境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限，比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。

風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「 基金績效及評估指標查詢專區 」查詢。

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投資人申購基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的; 投資人應留意衍生性工具 / 證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。