〈川習會〉川普告別北京：貿易、原油、台灣成焦點 習近平受邀9月24日訪白宮 

鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-15 15:50

川普告別北京：貿易、原油、台灣成焦點 習近平受邀9月24日訪白宮 (圖:Shutterstock)

這場高峰會在隆重的儀仗、揮舞國旗的青年與國宴中進行，雙方已分別發表聲明。根據中國官媒報導，習近平表示美中雙方同意將「戰略穩定」作為未來三年的框架，川普則在接受福斯新聞 (Fox News) 採訪時表示，中國已同意購買美國原油，並將向波音採購 200 架飛機。

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美國企業研究院 (AEI) 研究員 Ryan Fedasiuk 表示，這場峰會成果的核心問題在於，「總統希望達成的協議中，哪些已經足夠成熟」到可以付諸實現。「坦白說，還有許多議題仍留在樹上等待進一步成熟」。

根據白宮分享的影片，川普周四晚間在國宴上宣布，已邀請習近平於 9 月 24 日訪問白宮，這顯示貿易談判將在本周之後持續進行。

中國官媒周五提及川普邀請習近平前往華府繼續對話，但中方尚未確認習近平是否接受邀請。

兩國領導人還可能在 11 月於深圳舉行的亞太經合會 (APEC)，以及 12 月於佛羅里達州舉行的二十國集團(G20) 峰會期間會面。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員 Hai Zhao 說：「展望未來，我們的注意力現在轉向習近平 9 月 24 日的訪美行程。」