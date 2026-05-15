鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-15 08:01

美國三大電信商 AT&T、威瑞森 (Verizon) 與 T-Mobile 週四 (14 日) 發出聯合聲明宣布，已原則上同意成立一家新合資企業，以推動基於衛星的「直連設備」(Direct-to-Device, D2D)通信技術發展，目標是解決無線網路涵蓋缺口，尤其是服務不足與未涵蓋地區的問題。

挑戰SpaceX佈局！美三大電信商AT&T、Verizon、T-Mobile組建「衛星直連」合資公司(圖:shutterstock)

新合資企業將整合三家電信商的頻譜資源以提高容量、改善通訊體驗，並透過統一平台幫助衛星供應商涵蓋更多客戶，進而消除包括農村地區在內的無線網路盲區。

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聲明指出，在傳統蜂窩服務難以覆蓋的地區，這項合作有望「幾乎消除」目前美國無移動服務的盲區，涵蓋此前未服務地區，同時當現有地面網路因極端自然災害或其他異常中斷時，衛星網路也能提供冗餘連接。

透過三大電信商聯合投資，美國用戶將獲得更多可選服務選項，第一步將提升 D2D 接入能力，隨著衛星通訊服務消費者選擇方案增多，市場競爭將進一步強化，新興通訊技術也能更快速便捷地完成開發與部署，提升用戶體驗。

鑑於三巨頭市佔率，三方合作恐改變其與 SpaceX「星鏈移動」、AST SpaceMobile，以及亞馬遜 / 全球星等衛星網路服務商的合作方式。

聲明還表示，三大營運商與衛星公司現有協議將繼續有效，合資企業各方仍可獨立推進各自通信連接業務。

SpaceX 目前在美國與 T-Mobile 簽有獨家合作協議，預計今年到期，目前該服務收取每月 10 美元附加費或作為高端套餐福利。

T-Mobile 執行長 Srini Gopalan 上月底在財報會議上說，用戶使用 SpaceX 星鏈網路情況「比最初預想少得多」，多數場景發生在國家公園。

至於 AT&T 與 Verizon 則與預計年內開通商業服務的 AST SpaceMobile 簽有合作協議。

目前衛星手機直連服務在全球絕大部分地區仍屬小眾，僅烏克蘭較普及。Starlink 負責人 3 月表示，該移動服務全球每月有 1000 萬用戶、累計連接超 1600 萬獨立用戶。

根據烏克蘭營運商 Kyivstar 3 月披露，該國 500 萬人使用免費星鏈簡訊服務。常規星鏈業務多為衛星向終端 (非手機) 傳互聯網，貢獻絕大多數收入。