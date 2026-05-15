鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-15 12:10

《CNBC》報導，根據預測市場平台 Kalshi 交易員最新押注，美國經濟在 2026 年底陷入「停滯性通膨 (Stagflation)」的機率，已從近三個月前的 11% 大幅升至接近 40%。停滯性通膨指的是高通膨與高失業並存的經濟困境。

這項悲觀看法出現之際，美國勞工統計局 (BLS) 周二公布，4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.8%，創 2023 年 5 月以來最大升幅。生產者物價也出現 2022 年以來最大年增幅。

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在另一項合約中，Kalshi 交易員預估，今年美國通膨率至少達 4.5% 的機率超過 65%，遠高於 FactSet 分析師平均預估的 2.8%。

目前市場也開始將當前油價飆升與 1970 年代引發停滯性通膨的石油供應衝擊相提並論。

Raymond James 經濟學家 Eugenio Aleman 今年 3 月曾表示，「如果經濟陷入衰退、同時通膨升溫，就有可能出現短期停滯性通膨——也就是低於潛在成長率的經濟增速與較高通膨，但應不至於重演 1970 與 1980 年代初期的情況。」

美國 4 月失業率維持在 4.3%，根據 BLS 最新就業報告，自 2024 年 5 月以來便持續高於 4%。

另一方面，Kalshi 交易員認為，美國經濟實現「軟著陸」的機率則持續下降。所謂軟著陸，是指經濟在避免高通膨與衰退的情況下，逐步放緩成長。

Kalshi 交易員對軟著陸的押注曾在 3 月初高達 55%，但幾周後迅速下滑，5 月初再度走低，目前僅剩 21%。