鉅亨網新聞中心 2026-05-04 15:40

根據上海房產交易中心官網「網上房地產」資料顯示，4 月上海二手房 (含商業) 累計網簽量達 28,742 套，同比大漲 22.3%。這一數據不僅打破了 2019 年 4 月 2.71 萬套的紀錄，更創下近十年來 4 月單月成交量的最高值。

「銀四」成色十足 上海二手房成交攀上十年新高(圖:shutterstock)

數據顯示，儘管 4 月受到清明假期擾動，正常成交空間縮減約 1,500 套，但剔除假期因素後，實際成交動能與 3 月基本持平。整個 4 月共有 8 個單日網簽量突破千套大關，其中 4 月 11 日以 1,632 套創下近五年來單日成交峰值。總結今年 3 月與 4 月，累計成交約 5.92 萬套，刷新近五年同期紀錄，僅次於 2021 年的 6.59 萬套。

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當前市場成交結構清晰，總價人民幣 200 萬元至 400 萬元 (尤其是 300 萬元以下) 的剛需房源為絕對主力。這類房源多集中在外環內成熟板塊或地鐵通勤便利區域，諮詢量占比超六成，顯示出年輕家庭對成熟配套與通勤效率的核心需求。

上海正加速邁入二手房主導的「存量房時代」。2025 年二手住宅成交面積已占全市總成交逾六成，為 2016 年來首次破六成；2026 年 1 月至 2 月，這一占比更進一步攀升至 69.62%。

陸媒《上觀新聞》引述業內分析指出，市場強勢回暖離不開政策持續發力。春節後上海出台的樓市放鬆政策，如降低購房門檻、公積金提額以及放寬新上海人購房資格，直接降低了交易成本，釋放了積壓的需求。此外，買賣雙方成交意願提升，購房者的決策週期明顯縮短，市場信心正處於溫和修復中。

展望後續走勢，專家預計上海本輪政策效力將持續拉長。隨著 5、6 月傳統旺季到來，預計月成交量將維持在 2.5 萬套以上的高位。