鉅亨網新聞中心 2026-05-29 13:40

隨著 2026 年 4 月底多項房地產優化政策落地，中國一線城市樓市在 5 月展現出復甦態勢。據《騰訊財經》報導，深圳核心區域的豪宅項目再現「日光」現象，二手房市場成交節奏加快，而廣州則透過國企收購二手房等創新手段，試圖進一步暢通市場循環。

深圳核心區域率先升溫

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5 月 23 日，深圳房市出現久違的熱度，兩個豪宅項目同日「日光」（開盤即售罄）。位於深圳灣的「中信城開信悅灣」，78 套總價 5150 萬元起的大平層在半小時內售完，頂樓複式單價甚至接近每平米 40 萬元；寶安中心區的「深圳觀潮」40 套房源也迅速告罄。

二手房市場同樣反映出回暖情緒。深圳灣部分房源成交價較兩年前上漲，且成交節奏明顯縮短。據統計，4·29 新政後僅半個月，深圳灣二手房成交量環比增長 50%，創下今年同期新高。市場分析指出，核心區域、優質資產與改善型產品是這輪熱度的領頭羊，部分熱門小區成交價微漲 0.56% 至 13.55% 不等。

樂有家研究中心數據顯示，5 月 1 日至 5 月 27 日，深圳全市一、二手住宅累計網簽 8976 套，其中一手住宅 3970 套，二手住宅 5006 套。該機構認為，新政落地後，深圳新房改善及豪宅項目成交活躍，二手房市場也持續高位運行，在政策效應和資產配置需求共同推動下，市場信心繼續修復。

政策效應發酵

深圳於 4 月 29 日放寬了福田、南山等核心區的購房資格，並提高公積金貸款額度，此舉直接帶動了市場信心。5 月前 27 日，深圳一、二手住宅累計網簽接近 9000 套，二手房市場持續在高位運行。廣州則在 4 月 30 日推出「穗八條」，帶動 5 月重點樓盤的到訪量與認購量分別環比提高 26.9% 及 36.9%。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，目前市場呈現「兩頭熱、中間弱」的特徵：一端是總價 300 萬元以下的低總價剛需，另一端是 1000 萬元以上的高總價改善需求，而傳統「賣舊買新」的中間置換鏈條仍有待完全打通。此外，香港買家在深圳口岸周邊項目的佔比也有所提升，例如福田某項目港人客群比例達 30%。

AI 造富與廣州「以舊換新」新政

市場上關於「AI 造富帶火豪宅」的討論升溫，投行研報指出深圳作為 AI 產業重鎮，其高端購買力獲得產業支撐。儘管行業人士認為這更多是「情緒變數」，但確實放大了高淨值人群的入市動作。