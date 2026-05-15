鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-15 08:40

美國總統川普在 5 月 13 日至 15 日訪問中國，這是繼去年 10 月釜山會晤後，美中元首再次面對面會談，也是川普時隔 9 年再度訪中。

兩國元首 14 日上午舉行會談，雙方贊同將建立「美中建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位。

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怎麼理解這一新定位？據《人民日報》旗下《俠客島》報導，北京外國語大學區域與全球治理高等研究院教授崔洪建表示，「美中建設性戰略穩定關係」將為美中關係提供相對穩定框架。長期以來，由於兩國關係缺乏清晰定位，美方往往隨意解讀、不受約束。新定位將在政策行為和觀念上產生作用。

崔洪建說，「建設性」回應了中方長期堅持的對美政策方向，即不搞對抗衝突，相向而行；「戰略」體現了兩國對中美關係重要性的充分認識，美中關係已成為當前國際關係的主軸，許多國家都把美中關係變化作為制定對外政策的出發點，這要求雙方承擔起大國責任；「建設性」和「戰略」最終指向「穩定」，有助於美中從和平共處走向可預期的關係，再尋找一切可能的合作機會。

崔洪建認為，新定位既有方向感，又具現實可能性。

此外，崔洪建提到，美中關係中最有可能成為地緣政治風險點的就是台灣。如台灣問題處理不好，可能成為雙方分歧和矛盾的集中爆發點。台灣問題是中國內政，這一對台灣問題的認識、判斷和處理原則，需要美方予以認識和接受，這是重要前提。