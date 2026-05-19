鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-19 13:10

國務院通過《城市更新「十五五」規劃》 城市發展邁入存量提質新階段

中國國務院總理李強上周五 (15 日) 主持召開國務院常務會議，審議通過《城市更新「十五五」規劃》，這是中國首個國家層面專門針對城市更新制定的發展規劃，標誌著城市發展邏輯正式從「大規模增量擴張」轉向「存量提質增效」，城市更新全面進入加速期。

‌



李強在會議中強調，要把城市更新擺在突出位置，建設創新、宜居、美麗、韌性、文明、智慧的現代化人民城市。這一轉向背後，是中國城鎮化率已達 67.9%(逾 9.4 億人居住城鎮)，但老舊房屋、管網不完善及產業空心化等缺點日益凸顯。

自 2019 年中央經濟工作會議首次提出「城市更新」並於 2021 年上升為國家戰略後，「十五五」期間將進一步高質量推進。

根據規劃，未來重點任務包括：建設改造城鎮燃氣、供水、排水、污水及供熱管網合計約 77 萬公里，改造城鎮危老房屋約 50 萬套 (間)、老舊社區約 11.5 萬個；更新改造約 1500 個老舊街區廠區，並開展完整社區建設與生態修復。

專家指出，這項規劃更是穩投資的關鍵，龐大的工程量為社會資本提供了廣闊空間，也有助於釋放消費潛能，構建房地產新發展模式。

目前地方實踐已明顯提速。2025 年中國新開工改造老舊社區 2.71 萬個，打造「口袋公園」4700 多個，建設改造地下管網 15.6 萬公里，武漢、成都、深圳等地相繼推出新政策，多地甚至將「住房和建設局」更名為「住房和城市更新局」。

以北京為例，今年首批清單包含 1321 個項目，打算投資金額達人民幣 1049.5 億元，推動存量更新規模不低於新增供應。