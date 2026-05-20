鉅亨網新聞中心 2026-05-20 15:50

根據中國國家統計局最新數據，中國一線城市 4 月房價呈現止跌回升態勢，已連續兩個月環比上漲。在這波復甦浪潮中，上海的表現尤為搶眼，新房與二手房漲幅均位居前列，成為全國房市企穩的領頭羊。

中國一線城市房價連兩個月上漲 上海漲幅領先70城(圖:shutterstock)

上海市場議價空間收窄

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數據顯示，上海 4 月份新房價格環比上漲 0.4%，與杭州、吉林並列領漲全國。在二手房方面，上海表現更為強勁，環比漲幅達 0.7%，位居 70 個大中城市之首。其中，上海的新房與二手房價格皆已實現連續三個月的環比成長。

在成交量部分，上海二手房市場展現出強大的流動性，3 月成交量達 3.1 萬套，4 月維持在 2.9 萬套的高位，均創下近年同期新高。隨著改善型及高端需求集中釋放，市場結構發生變化。

安居客數據指出，上海二手房的議價空間已從過去的 10% 大幅收窄至 3%-5%，核心區域的優質房源甚至出現供應偏緊、業主上調報價的情況。

基本面支撐與供求關係修復

針對上海及一線城市的領漲現象， 上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，房價企穩的邏輯在於「城市基本面越好，企穩基礎越紮實」。上海憑藉強大的產業發展帶動就業，進而支撐住房消費需求的持續釋放，使其能率先從下行通道中脫穎而出。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，市場止跌的根本原因在於供求關係的自發修復。新房市場在經歷長期去庫存後，體量已降至歷史低位；而二手房市場在投資客拋盤接近尾聲後，買賣雙方趨於理性，供需匹配度顯著提升。

他明確判斷，房價再次大幅下調的可能性已不存在。

58 安居客研究院院長張博分析，信貸寬鬆、置換支持及限購優化等政策疊加，成功修復了市場預期。上海作為風向標，已形成「量先企穩、價後跟進」的良性循環。

未來展望：市場進入企穩觀察期

克而瑞研報預計，隨著各項政策效應持續釋放，年中核心城市的房市將加速企穩，庫存壓力有望逐步緩解。