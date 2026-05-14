鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-14 18:49

鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日召開法說，針對 AI 伺服器展望，公司表示，預期第二季 AI 機櫃出貨季增高雙位數百分比、全年出貨倍數以上成長，AI 多種解決方案出貨逐季增，800G 以上交換機全年倍增、CPO 交換機第三季量產出貨。

鴻海輪值 CEO 蔣集恆表示，北美四大 CSP(雲端服務供應商) 最近紛紛上調了今年的資本支出，加總起來超過了 7000 億美元的水準，並預告 2027 年還會繼續增加，相信很快就會達到兆元的規模。

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蔣集恆進一步指出，這也代表了 AI 已經開始為企業帶來了實質的效益，相關投資將推動下一階段的成長迴圈。也是過去強調的「AI 並不是短期題材」，而是產業結構性的轉變，從基礎建設到終端應用，整個產業鏈都在快速的重塑。

蔣集恆表示，鴻海和北美主要 CSP 客戶都有非常長期而且穩定的合作關係，並依照客戶的需求，供應了多種 AI 伺服器機櫃的組合，而且每一次的迭代更新，都帶來新的機會，可以取得許多新的客戶、新的訂單。

他也看好，今年 GPU 和 ASIC 的機櫃成長力道都還是很強勁，以 GPU 來看，鴻海在下一代 AI 機櫃的客戶覆蓋程度、參與的深度，以及整櫃交付的能力都還會再進一步的提升，市佔率也將會比前一代更加提高。

在 ASIC 的部分，蔣集恆指出，主要的 CSP 都在積極的開發 ASIC 的專案，這也都是鴻海的重要合作伙伴，尤其集團在系統級機櫃的開發以及生產經驗，是客戶很看重的價值。