〈COMPUTEX〉信驊今年營運逐季高 已提前接獲明年大量訂單

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-03 17:04

萬金股王信驊 (5274-TW) 董事長林鴻明今 (3) 日表示，今年下半年訂單不是問題，營運關鍵仍在供應鏈，隨著供應狀況逐步改善，預期第三季供應可望紓解一部分，第四季在新供應商加入後，將可更大幅度消化客戶需求，全年營運將季季高，且過去很少在上半年尚未結束時，就已收到明年如此大量的訂單。

信驊董事長林鴻明。(鉅亨網記者魏志豪攝)

林鴻明指出，信驊原先預期第三季供應鏈可大量紓解，但目前看來，第三季僅能改善到一定程度，真正大量紓解會落在第四季。公司已導入新的供應商，因此第四季有機會大幅吃下今年客戶需求，帶動下半年營運表現優於上半年。

‌



他強調，現在訂單不是問題，主要限制仍在供貨。由於供應吃緊，客戶下單時間也明顯提前，信驊今年上半年就已接獲明年大量訂單，代表需求相當強勁，明年訂單能見度充足。

在產品世代轉換方面，林鴻明表示，新一代 AST2700 放量速度比過去產品更快，與以往新產品通常需要兩到三年才會達到大量出貨不同，AST2700 明年就會有相當明顯的成長。不過，明年 AST2600 仍將是最大需求來源，AST2700 則提供新的成長動能。

林鴻明進一步說明，過去新舊產品出貨量交叉通常需要較長時間，但這次 AST2700 與 AST2600 交叉的時間點，預估將在 2028 年上半年發生，已屬相當快速。由於 AST2700 單價明顯高於 AST2600，因此明年營收成長可望同時受惠於出貨量增加，以及產品世代升級帶來的單價提升。

針對供應鏈狀況，林鴻明坦言，今年供應鏈仍有壓力，包括 E-glass 與載板等材料仍相當吃緊，供應商也有跟信驊漲價，公司會盡量協助客戶避免漲價，但若供應端壓力持續，也不排除需反映成本。

市場需求方面，林鴻明指出，今年初以來客戶需求明顯升溫，與 Agent AI 發展有關，除了 AI 伺服器外，一般伺服器需求也同步放大。他認為，市場不應只看 GPU 伺服器資本支出，因為 BMC 在不同類型伺服器中的資本效率不同，若雲端服務業者將更多預算配置到 CPU 伺服器、Arm 伺服器或一般伺服器，對 BMC 需求反而更有利。

林鴻明說明，AI GPU 系統單價雖高，但 BMC 顆數未必等比例增加；相較之下，一般伺服器或 CPU 伺服器單價較低，卻同樣需要 BMC，因此對信驊而言資本效率更高，等同須視 CSP 的資本支出在 GPU 伺服器、AI 加速器伺服器與通用伺服器間的配置比例。