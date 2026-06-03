〈COMPUTEX〉信驊今年營運逐季高 已提前接獲明年大量訂單
鉅亨網記者魏志豪 台北
萬金股王信驊 (5274-TW) 董事長林鴻明今 (3) 日表示，今年下半年訂單不是問題，營運關鍵仍在供應鏈，隨著供應狀況逐步改善，預期第三季供應可望紓解一部分，第四季在新供應商加入後，將可更大幅度消化客戶需求，全年營運將季季高，且過去很少在上半年尚未結束時，就已收到明年如此大量的訂單。
林鴻明指出，信驊原先預期第三季供應鏈可大量紓解，但目前看來，第三季僅能改善到一定程度，真正大量紓解會落在第四季。公司已導入新的供應商，因此第四季有機會大幅吃下今年客戶需求，帶動下半年營運表現優於上半年。
他強調，現在訂單不是問題，主要限制仍在供貨。由於供應吃緊，客戶下單時間也明顯提前，信驊今年上半年就已接獲明年大量訂單，代表需求相當強勁，明年訂單能見度充足。
在產品世代轉換方面，林鴻明表示，新一代 AST2700 放量速度比過去產品更快，與以往新產品通常需要兩到三年才會達到大量出貨不同，AST2700 明年就會有相當明顯的成長。不過，明年 AST2600 仍將是最大需求來源，AST2700 則提供新的成長動能。
林鴻明進一步說明，過去新舊產品出貨量交叉通常需要較長時間，但這次 AST2700 與 AST2600 交叉的時間點，預估將在 2028 年上半年發生，已屬相當快速。由於 AST2700 單價明顯高於 AST2600，因此明年營收成長可望同時受惠於出貨量增加，以及產品世代升級帶來的單價提升。
針對供應鏈狀況，林鴻明坦言，今年供應鏈仍有壓力，包括 E-glass 與載板等材料仍相當吃緊，供應商也有跟信驊漲價，公司會盡量協助客戶避免漲價，但若供應端壓力持續，也不排除需反映成本。
市場需求方面，林鴻明指出，今年初以來客戶需求明顯升溫，與 Agent AI 發展有關，除了 AI 伺服器外，一般伺服器需求也同步放大。他認為，市場不應只看 GPU 伺服器資本支出，因為 BMC 在不同類型伺服器中的資本效率不同，若雲端服務業者將更多預算配置到 CPU 伺服器、Arm 伺服器或一般伺服器，對 BMC 需求反而更有利。
林鴻明說明，AI GPU 系統單價雖高，但 BMC 顆數未必等比例增加；相較之下，一般伺服器或 CPU 伺服器單價較低，卻同樣需要 BMC，因此對信驊而言資本效率更高，等同須視 CSP 的資本支出在 GPU 伺服器、AI 加速器伺服器與通用伺服器間的配置比例。
信驊也持續拓展產品功能與市場布局。林鴻明提到，公司與 Lattice 進行策略聯盟，將部分過去由 FPGA 負責的 In-Band 管理或開機相關功能整合進 BMC 晶片中，未來客戶可望減少額外採購 FPGA，並縮小板面積。由於 Lattice 在伺服器 FPGA 市場接受度高，相關合作也較容易獲得客戶認同。
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