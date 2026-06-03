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〈COMPUTEX〉鴻海看好Vera Rubin需求樂觀 董座劉揚偉：AI生活化商機龐大

鉅亨網記者彭昱文 台北

輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳今 (3) 日到鴻海 (2317-TW) 攤位參訪，鴻海董事長劉揚偉透露，雙方有稍微小聊一下，看好 AI 生活普及化在未來是非常非常龐大的商機。

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左起為鴻海董事長劉揚偉、輝達創辦人暨執行長黃仁勳。(鉅亨網記者彭昱文攝)

鴻海旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 董事長鄭弘孟補充，目前 Vera Rubin 目前市場反應熱烈，訂單、客戶預估都滿正向，明年需求持續樂觀。此外，用於 Vera Rubin 的 AI 推論加速器 Groq 3 LPX 也預計第三季一定會出貨，明年放量。


鄭弘孟表示，Vera Rubin 非常的強大，token 的每瓦效率是 GB 系列的 10 倍，也讓 token 的價格越來越普惠，未來 Agentic AI 普及程度不亞於手機，將加速車子、辦公室用品到個人隨身設備的 AI 應用生態系發展。

劉揚偉表示，新的 Vera Rubin 整個設計變得非常的優雅，沒有看到很多線纜，更重要的是，Vera Rubin 的 Compute tray 可以完全 100% 自動化，可以在短短幾分鐘就生產一個。


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