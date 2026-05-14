鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-14 18:33

鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日召開法說，由輪值 CEO 蔣集恆主持，展望第二季，他表示，營收估顯著季增、強勁年增，全年營收維持強勁成長目標，且隨著 AI 規模擴大與自制率提升，營業利益率有機會優於去年 3.2% 的水準。

蔣集恆表示，第二季雖然是 ICT 產業的傳統淡季，但是 AI 需求強勁，第二季的營運表現仍然維持成長的趨勢，四大產品領域展望來看，雲端網路產品受惠 AI 需求維持高速的成長，伺服器以及交換器等產品的需求很強，加上 AI 機櫃持續放量，預期雲端網路產品在季對季、年對年都將有強勁成長的表現。

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消費智慧產品方面，蔣集恆表示，雖然主要產品進入新舊產品轉換期，但整體的需求仍然維持穩定，預期季對季表現大致持平，但需求應該還是會優於去年同期，因此預期達到顯著的年成長。

電腦終端產品方面，蔣集恆表示，延續上一季末新產品的拉貨效應，預期將有顯著季增，但是受到記憶體供應緊張的影響，和去年同期相比將大致持平；至於元件和其他產品，主要業務相關的零元件包括相機模組、連接器等出貨成長，預計也將有顯著年增。

展望全年，蔣集恆認為，AI 仍然是今年最重要的成長動能，消費智慧產品方面，目前整體的觀察和上一次法說會看法相同，今年的市場需求和去年相比會更好一些，預期今年整體營收維持強勁成長，資本支出也維持年增 3 成以上的方向。

針對原物料、關鍵零組件價格上漲，蔣集恆說明，鴻海許多的組裝業務是採 Buy and Sell 的模式，產品價格會隨著成本調整，因此，成本的波動對絕對獲利的影響並沒有那麼大，且隨著 AI 相關業務的規模擴大、零組件自製率提升，今年還是能維持營業利益率 3% 以上的目標，很有機會優於去年的 3.2%。