〈鴻海法說〉Q1三率三升純益499億元季增1成 EPS3.56元創同期高
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (14) 日召開法說並公告第一季財報，三率較上季三升，稅後純益 499.19 億元，季增 10%、年增 19%，每股純益 3.56 元，創同期新高。
鴻海第一季營收 2.12 兆元，季減 19%、年增 29%；毛利率 6.18%，季增 0.3 個百分點、年增 0.06 個百分點；營業利益 756.49 億元，季減 12%、年增 63%；營業利益率 3.57%，季增 0.29 個百分點、年增 0.74 個百分點、淨利率 2.36%，季增 0.62 個百分點、年減 0.21 個百分點。
鴻海第一季業外損失 16.17 億元，較上季收斂，但較去年同期業外收入 126.2 億元減少，鴻海說明，主要有三個因素，首先是投資方面，去年有夏普一次性資產處分利益，且第一季基金投資受市價波動評價利益減少。
其次為匯兌因素，第一季匯兌損失較去年同期增加 45 億元，將持續提升避險效率與策略以降低匯率波動對損益影響；另外，淨利息支出較去年同期增加 38 億元，主要是 AI 業務與營運規模擴張帶動營運資金及資本支用需求提升。
鴻海第一季四大產品領域表現與上季相比，消費智能、元件及其他等產品符合預期，雲端網路產品因營收認列模式改變而低於預期，但不影響獲利，電腦終端產品表現優於預期；與去年同期相比，四大產品表現均符合預期，營收比重來看，雲端網路 48%、消費智能 33%、電腦終端 14%、元件及其他 5%。
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