鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-14 22:02

13 家上市金控 2026 年 4 月自結獲利全數出爐！單月合計賺逾千億、達 1033 億元，累計前 4 月合賺 2914.88 億元，創史上同期新高，年增約 63%。受惠於 4 月台股瘋牛行情，證券業普遍賺得盆滿缽滿，銀行、人壽亦表現穩健，12 家金控獲利均較上月大幅成長，其中富邦金單月海賺 388.2 億元 (不含 FVOCI 股票處分損益)，奪下單月、累計獲利及 EPS 三冠王，而台新新光金前 4 月獲利小幅勝過中信金躍居第三。

‌



2026 年起，保險業正式適用 IFRS 17 準則，取消「金融資產覆蓋法」，部分金融資產重新指定為 FVOCI(透過其他綜合損益按公允價值衡量) 科目。FVOCI 股票處分損益不計入當期損益，而是直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘。目前僅富邦金與凱基金公布調整後獲利數據。

金控單月獲利排名出現大洗牌！以 4 月自結數 (不含 FVOCI 股票處分損益) 來看，富邦金單月大賺 388.2 億元，國泰金稅後純益 142.7 億元居次，第三名為台新新光金 77.9 億元，第四名是元大金 75.04 億元，第五名為凱基金 58.98 億元。

至於累計獲利方面，富邦金以 720.8 億元遙遙領先，國泰金 459.3 億元居次，台新新光金 288.5 億元登上第三，中信金 284.99 億元居第四，元大金 219.13 億元位居第五。而凱基金、永豐金、玉山金、兆豐金、第一金、華南金 6 家金控累計獲利皆超過百億。

前 4 月 EPS 部分，富邦金以 5.15 元穩居第一，國泰金超越 3 元、達 3.12 元居次，而元大金、中信金、台新新光金、永豐金、凱基金每股皆賺逾 1 元。

進一步觀察 13 家金控累計獲利成長狀況，除金控雙雄之外，在 4 月獲利大躍進的情形下，13 家皆呈正成長，其中，台新新光金因去年合併基期較低，年增率呈現 380% 的爆發式成長，另外，永豐金與玉山金去年皆有併購子公司比較基期較低。