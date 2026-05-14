鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-05-14 15:05

外媒最新報導指出，南韓三星電子和南韓政府今 (14) 日均敦促工會恢復薪資談判，但遭工會的拒絕。

《韓聯社》報導，三星向其兩大工會發送一份正式文件，此舉被廣泛認為是為避免預計在一週後登場的罷工而做出的最後努力。南韓國家勞動關係委員會今日也呼籲雙方本週六 (16 日) 舉行新一輪政府主導的調解談判，但工會方面重申，除非關鍵訴求得到解決，否則無意進行進一步對話。

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為期兩天、由南韓政府主導的調解談判在週三 (13 日) 結束，但勞資雙方仍未達成協議，逾 5 萬名三星工人打算自下週四 (21 日) 起展開為期 18 天的罷工行動。

在全球半導體產業週期性上漲之際，勞資雙方就與公司 AI 相關收益掛鉤的績效獎金問題仍存在嚴重分歧。

三星電子最大工會主席－超企業勞動組合三星電子支部委員會主席崔勝浩 (Choi Seung-ho，音譯) 表示，雙方意見差距仍巨大，工會方面已正式宣布調解徹底失敗。「如果獎金發放制度不完善、透明度不提高，就沒有理由繼續對話。」

對於是否繼續參與中央勞動委員會後續調解，崔勝浩明確說道，「到今天為止已經結束」，但也稱公司如果未來提出真正有誠意的新方案，工會仍願意聽取。

此前，崔勝浩表示，約有 4.1 萬名工會成員表示有意參加下週四開始的為期 18 天大罷工，並補充說，參與人數可能超過 5 萬人。

工會要求三星電子半導體部門員工的固定績效獎金相當於其營業利潤的 15%，並取消獎金上限。

同時，三星管理階層提議維持獎金上限，但為半導體部門員工提供一次性特別補償方案。