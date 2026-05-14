鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-14 17:40

印度政府周四 (14 日) 宣布，即日起全面禁止食糖出口，禁令將持續至 2026 年 9 月 30 日，或直到另行通知為止。這項由印度商務部發出的通知，將原糖、白糖及精煉糖的出口政策由「受限」調整為「禁止」。

印度宣布禁糖出口至2026年 以穩定國內供應與應對通膨風險(圖:shutterstock)

印度做為全球第二大糖生產國，此舉旨在確保國內供應充足並穩定糧食安全。與此同時，印度糖業與生物能源製造商協會已將本季產量預估從 3,240 萬噸下修至 3,200 萬噸。由於需求持續上升，預計期末庫存將降至約 450 萬噸，這是自 2016-17 年度以來的最低水準。

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此外，政府也對聖嬰現象 (El Niño) 可能造成的降雨不足，以及因伊朗戰爭引發的化肥短缺與通膨風險感到擔憂。

儘管實施禁令，政府仍保留了部分豁免空間：

國際配額： 根據現行關稅配額 (TRQ) 安排，出口至歐盟與美國的業務將持續進行。

已在途貨物： 在禁令生效前已開始裝船、靠泊或已向海關申報的貨物仍獲准出口。

人道援助： 若他國政府基於糧食安全需求提出正式請求，印度政府可專案批准出口。

消息傳出後，全球糖價迅速攀升。紐約原糖期貨上漲逾 2%，倫敦白糖期貨漲幅則達約 3%。