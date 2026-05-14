鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-14 13:00

「全球 AI 藥物遞送第一股」之稱的劑泰科技 (07666-HK)週三 (13 日) 正式在港交所敲鐘上市，股票代碼「07666」，上市首日股價表現強勁，開盤報每股 28.68 港元，較發行價 10.50 港元暴漲 173%，最終收 23.8 港元，大漲 126.67%，今 (14) 日早盤再飆 20% 至 28.2 港元，截至午間休市，上漲 13.61% 至 27.04 港元。

劑泰科技本次 IPO 由富瑞金融集團、德意志證券亞洲跟中信證券香港擔任聯席保薦人，全球發行 201,229,000 股 H 股，募集資金規模超 21 億港元。劑泰科技在香港公開發售錄得超 6900 倍超額認購，鎖定認購資金逾 7300 億港元，一舉超越曦智科技，登頂 2026 年港股「凍資王」。

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國際配售方面，劑泰科技獲得超過 280 個機構投資人下單，錄得可分配額度 82 倍的超額認購。

劑泰科技的基石投資陣容堪稱豪華，貝萊德豪擲 5000 萬美元領投，瑞銀、未來資產、歐力士、華登國際、高瓴、IDG 資本等 18 家機構合計認購 1.48 億美元，刷新港股 AI 製藥 IPO 紀錄。

這家成立僅 6 年、尚未獲利的公司，憑藉硬核技術與「火箭 + 衛星」商業邏輯，讓全球資本買單。

劑泰科技的誕生源於三位麻省理工學院 (MIT) 頂尖科學家的創業夢，創辦人賴才達與陳紅敏院士 (美國工程院首位華人女院士) 在波士頓的星巴克餐巾紙上勾勒出「AI + 藥物遞送」的框架。

他們鎖定大分子藥物缺乏「GPS」痛點，致力於成為「製藥界的 SpaceX」。經過三年研發，去年 9 月推出全球首個 AI 納米遞送平台 NanoForge，依託超千萬種可電離脂質庫，打破「雙十定律」，將靶向 LNP 開發時間縮短至 2–3 個月，實現對肝、肺、心、腦及腫瘤等八大器官的精準遞送。

財務數據顯示，劑泰科技仍處於典型的高投入 Biotech 階段，年均研發開支約 2.7 億元 (人民幣，下同)，過去幾年累計虧損超 10 億元，但虧損幅度正逐年收窄。截至 2025 年底，劑泰科技帳上現金及等價物仍有 11.3 億元。

商業模式上，公司跑通了 DaaS(遞送即服務) 路線，一方面授權平台給全球大藥企，單靶點合約金額最高達 1.09 億美元，另一方面推進自研管線 IP 授權。核心產品 MTS‑004(治療假性延髓情緒失控) 從設立計畫到完成三期臨床僅 38 個月，2025 年 9 月成功授權，首付款達 1 億元，總里程碑付款高達 18.45 億元，推動當年收入飆升至 1.05 億元，毛利率從 55.5% 提升至 98.2%。

此外，針對減重市場的口服藥 MTS‑201 及獲 FDA 孤兒藥資格的腫瘤療法 MTS‑105 也備受關注。

在週三上市現場，賴才達接受專訪時表示，此番上市代表資本市場對 AI 製藥新方向的認可。他認為，AI 正從基建轉向應用，終局是人類對所有細胞的編程能力，「未來治病如同編代碼」。

賴才達與曦智科技創始人沈亦晨、恩和創始人崔好等同為 MIT 好友，並組建樂隊「hf」緩解創業壓力，當晚更獻唱《夜空中最亮的星》等曲目。

紅杉中國是最大贏家之一，早在劑泰科技未註冊時便天使投資，六年間加註五次，憑藉開盤價即實現基金回本。